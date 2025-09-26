Szijjártó Péter: Óriási lökést fog adni a magyar autóiparnak a BMW debreceni gyárának megnyitása

A BMW debreceni gyárának megnyitása hatalmas lökést fog adni az autóiparnak, s ezzel a teljes magyar ipari teljesítménynek, ráadásul több más hasonló nagyberuházás is rövidesen termőre fordul – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Debrecenben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető világszenzációnak nevezte, hogy az egyik legnagyobb autómárka megindítja a sorozatgyártást Magyarországon, ráadásul a vállalat egyedül itt fogja előállítani a tisztán elektromos alapra épülő autóit.

„A BMW nagy elektromos átállási stratégiájában itt kritikus fontosságú helyszínről, kritikus fontosságú tevékenységről beszélhetünk” – szögezte le a Médiacentrum Debrecennek nyilatkozva.

Majd arra emlékeztetett, hogy megszülettek azok a döntések Európában, amelyek nyomán az autóipar átáll elektromos alapokra, részben környezetvédelmi okokból, hiszen ez a szektor felelős a károsanyag-kibocsátás mintegy ötödéért-hatodáért.

„Ha a közúti közlekedést nem sikerül átállítani elektromos alapokra, akkor a zöld célkitűzéseinknek úgy globálisan búcsút inthetünk, és akkor a környezetvédelmi céljaink semmiképp sem tudnak teljesülni”

– figyelmeztetett.

Illetve kifejtette, hogy a BMW mellett a szintén német Audi és Mercedes is Magyarországnak szavazott bizalmat az elektromos átállási stratégiájában.

„Így Győr és Kecskemét mellett Debrecen az a helyszín, ahol ma a globális autóipar átállásának egy nagyon fontos pontját láthatjuk”

– hangsúlyozta.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a BMW itt fogja gyártani az iX3-as modelljét, amely a müncheni autóshow egyik nagy sztárja volt, s amelyre olyan erős a kereslet, hogy az eredeti ütemterveknél gyorsabban kell felfuttatni a termelést.

A magyarországi ipari termelés visszaesésével kapcsolatos kérdésre reagálva pedig elmondta, hogy az autóiparnak mindig van egy ciklikussága, főleg nagy változások idején, márpedig az elektromos átállás abszolút ilyennek minősül.

„Pár évvel ezelőtt volt egy hatalmas felfutása az elektromos autóknak, majd utána ez a felfutás lassult, ez minden egyes iparágban, minden egyes technológiai forradalomban így van. Az elején van egy óriási meglódulás, utána pedig egy ilyen tömeges átállás, tömeges adaptáció, amikor már lassabb növekedés, de folyamatos növekedés zajlik”

– jegyezte meg.

Valamint üdvözölte, hogy az autóipar termelési értéke a nyár végére 1,7 százalékkal bővült a tavalyihoz képest, és meghaladta a nyolcezer milliárd forintot, így újabb rekord jöhet össze idénre.

Arra is kitért, hogy

az ágazat jelenleg 176 ezer embernek ad munkát közvetlenül, közvetve pedig sokkal többnek, és még csak most állnak be a termelésbe az olyan új gyárak, mint a BMW-é, illetve pár hónap múlva a Mercedes is beüzemeli legnagyobb európai üzemét.

„A BYD Szegeden óriási lépésekkel építkezik és közelít már a gyártás megkezdéséhez, közben az Audinál termelési rekordok születnek. Győrben a Suzuki most fejezett be egy termeléstechnológiai beruházást, a Stellantisnál rekordmegrendelések vannak Szentgotthárdon” – sorolta.

„Szóval a magyar autóipar most egy rendkívül erőteljes növekedést produkál, és ez fogja húzni magával az egész ipari teljesítményt, az meg fogja húzni magával a gazdasági teljesítményt”

– tette hozzá.

A miniszter úgy vélekedett, hogy ugyan az ellenzéki oldalon egyfajta „nagyotmondási verseny zajlik” az akkumulátorgyártással kapcsolatban, Magyarországon jelenleg Európa legszigorúbb környezetvédelmi előírásai vannak érvényben, és minden gyár ezeket betartva működik, a hatóságok ezt kikényszerítik.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Support Services Group Europe Zrt. beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 16-án. Az amerikai vállalatcsoport új, az egész kelet-közép-európai régiót kiszolgáló szolgáltató központot hoz létre Szekszárdon körülbelül 940 millió forint értékben, amihez az állam 282 millió forintos támogatást nyújt, ezzel elõsegítve hetvenöt munkahely megteremtését. MTI/Soós Lajos.