Panyi Miklós: Nem fogjuk hagyni, hogy a budapesti baloldali városvezetés ellehetetlenítse a fiatalok otthonteremtését!

Nem fogjuk hagyni, hogy a budapesti baloldali városvezetés ellehetetlenítse a fiatalok otthonteremtését! – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Facebook-oldalán.

Panyi Miklós azt írta: hat év semmittevés után „most a budapesti baloldali városvezetés próbálja a cselekvés látszatát kelteni lakhatási kérdésekben”, és bár azt mondják, most már tényleg a fiatalok lakhatásán fognak dolgozni, de ez nem így van, helyette a fiatalok lakhatásából politikát csinálnak, „Karácsonyék ugyanis politikai jóváhagyásukhoz akarják kötni a fiatalok lakhatását célzó otthon startos lakásfejlesztések közművel való ellátását”.

Az államtitkár megjegyezte: eddig az nem volt politikai kérdés, hogy egy iroda vagy egy piaci alapon létesített nagy lakásfejlesztés megépítésekor a beruházás kap-e engedélyt arra, hogy rácsatlakozhasson a víz-, vagy a csatornahálózatra.

„A budapesti Vitézy-Karácsony-Tisza koalíció által elfogadott döntés viszont arról szól, hogy mostantól minden olyan otthon startos lakásfejlesztésnél, ami a budapesti lakhatási helyzet enyhítését, sok ezer új, modern, megfizethető lakás építését célozza, ott egy politikai döntés fog születni” – írta.

Hozzátette: „a baloldali városvezetés magatartása képmutató”, mert semmit nem tett az elmúlt hat évben a fiatalok lakhatási helyzetének segítéséért, a lakásügynökség „egy csőd”, bérlakásokat nem épített, rozsdaövezetet nem újított meg és Rákosrendezőből is mindössze 20 százalékot vállalnak megfizethető bérlakásokra, ahelyett, hogy a projektet otthon start-kompatibilissé tennék.

„Ezzel szemben a kormány korlátozta az airbnb-ket, itt a fix 3 százalékos program, és hamarosan indul a Diákváros projekt is. Nem beszélve a fiatalokat és családokat érintő számos lakhatási, életkezdési és családtámogatási lehetőségről” – sorolta.

Panyi Miklós szerint az otthon startos lakásfejlesztések minden kerület számára óriási lehetőséget jelentenek, „hiszen elhagyott városrészek újulnak meg, fiatalokkal telik meg a környék”, ez pedig a kerületek és a helyi közösség számára is nagy nyereség. „Egy rozsdaövezet, egy régi gyárterület revitalizálása után például a környék ingatlanjai is felértékelődnek, a környék megszépül, rendezetté válik. Emellett sok milliárd forint értékben valósulnak meg közösségi célú fejlesztések is” – írta, hozzátéve, „de ez az alkalmatlan budapesti városvezetést nem érdekli”.

„Őket nem érdeklik a fiatalok, nem érdekli őket a lakhatási helyzet kezelése, a rozsdaövezetek megújulása, a városnegyed új élettel való megtöltése. Ha rajtuk múlna, soha nem épülne semmi, maradna a papírok feletti okoskodás, a gazdasági csőd, a dugók, a szemetes utcák. Láttuk, micsoda őrjöngést műveltek a Liget-projekt kapcsán is, ma pedig a világ jár csodájára a megújult Városligetnek és a Magyar Zene Házának”

– írta.

Az államtitkár kiemelte: nem fogják hagyni, hogy a baloldali városvezetés ellehetetlenítse a fiatalok otthonteremtését.

„A fiatalok lakáshelyzetének kérdése nem lehet politikai zsarolás tárgya. Az Otthon Start Program keretében sok ezer jó minőségű, modern, megfizethető új lakás fog épülni városszerte a fiatalok számára. Ezt vállaltuk, vállaljuk, és meg is fogjuk csinálni. Budapesttel, vagy Budapest nélkül” – zárta bejegyzését az államtitkár.

Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Családügyi kerekasztal ülésén a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. szeptember 15-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)