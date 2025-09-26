Orvvadászat miatt emeltek vádat egy okányi férfi ellen

„Orvvadászat bűntette miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy 38 éves büntetlen előéletű okányi férfi ellen, aki tiltott vadászati eszközzel és tiltott napszakban ejtett el egy gímszarvas bikát” – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a férfi, aki az egyik okányi vadásztársaság tagja volt, 2024. szeptember 4-én az úgynevezett Bugyi dűlőben vadászott, amelyhez egy éjszakai lövésre alkalmas, hőkamerás céltávcsővel szerelt vadászpuskát használt. A vadászat során a speciális távcsővel szerelt lőfegyverrel, két célzott lövéssel elejtett egy gímszarvas bikát.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény értelmében a vad és élőhelyének védelme érdekében tilos vadászni tiltott vadászati eszközzel; ilyennek minősülnek – más eszközök mellett – az elektromos képnagyítóból vagy képátalakítóból álló, éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközök is, amilyen a férfi által használt hőkamerás céltávcső is volt – írták.

A járási ügyészség a vádiratában indítványozta, hogy a bíróság a férfit tárgyalás mellőzésével, az ügy iratai alapján hozott büntetővégzésében pénzbüntetésre ítélje, kobozza el tőle a bűncselekmény eszközéül használt lőfegyvert, valamint a hőkamerás céltávcsövet, és kötelezze őt a nyomozás során felmerült 250 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére.

A Sarkadi Rendőrkapitányság a férfi vadászati célú lőfegyvertartásra kiadott engedélyét visszavonta – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. Bőgő gímszarvas bika. (Fotó: MTI/Kovács Attila)