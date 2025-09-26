Orbán Viktor: Brüsszelnek főnyeremény egy zsarolható magyar politikus

„Brüsszelnek főnyeremény egy zsarolható magyar politikus” – mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról, hogy az Európai Parlament illetékes bizottsága a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek a brüsszeli képviselői mentelmi joga fenntartását javasolta.

Orbán Viktor elmondta, Brüsszelnek vannak olyan követelései, amelyeket ő nem teljesít:

nem engedi be a migránsokat, nem hajlandó kivezetni a bank- és a multiadót, nem adja fel a rezsicsökkentést. Nemet mond arra, hogy megváltoztassák a családtámogatást, és az így megmaradó pénzt küldjék el Ukrajnába, illetve arra, hogy Magyarország szálljon be a háborúba

– sorolta.

„Ezekre én mind nemet mondok, és engem nem lehet zsarolni” – fogalmazott. Orbán Viktor úgy véli, Brüsszelnek olyan vezető kell, akit tudnak zsarolni, mert az majd beengedi a migránsokat, beviszi Magyarországot a háborúba, Ukrajna mellé áll, és „ad egy pofont a rezsicsökkentésnek”.

Úgy összegzett,

olyan vezető kell Brüsszelnek Magyarországon, akit „joystickolni” lehet, vagyis zsarolni.

„Magyar Péter zsarolható, azért nem kerül Magyarországon bíróság elé lopás miatt, mert a brüsszeliek megvédik a mentelmi joggal. Őt akarják a miniszterelnöki székbe juttatni és utána kizsarolni belőle azokat a döntéseket, amelyek Magyarország számára életveszélyesek” – fogalmazott, hozzátéve: amíg nemzeti kormány van, ilyen döntések nem lesznek.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt EP-frakcióvezetője (Fotó: hirado.hu)