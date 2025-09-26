Orbán Viktor bejelentette, terrorszervezetté nyilvánítják Magyarországon az Antifát

Közösségi oldalán jelentkezett péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök, nem sokkal a Kossuth rádiónak adott interjúja előtt. Bejegyzésében arról írt, hogy a kormány hivatalosan is terrorszervezetté nyilvánítja az Antifa szervezeteket, akikre ígérete szerint a törvény teljes szigorával csapnak le.

A kormányfő posztja elején arról írt, hogy meglátása szerint a gyűlölet világszerte „újra beette magát a politikába,” és a nyomában verbális agresszió, fizikai erőszak és merényletek járnak.

„Magyarország sokáig a béke szigete volt. Most viszont a gyűlölet és az erőszak itt kopogtat az ajtónkon. Ott van a koncerteken, ahol kivégzést imitálnak. Ott van a templom kapujában, ahol egy idős szerzetest fenyegetnek. Ott van a politikai gyűléseken, ahol egy felelőtlen alak fegyverrel jelenik meg. És ott van az utcákon, ahol szélsőbaloldali aktivisták ártatlan embereket vernek meg. Ebből elég volt! Csírájában kell elfojtanunk az erőszak politikáját, ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét”

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a pénteki nappal terrorszervezetté nyilvánítják Magyarországon az Antifa szervezeteket, akikre a törvény teljes szigorával fognak lecsapni.

Szijjártó Péter az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte az EU-ban

Donald Trump amerikai elnök példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítésére tett javaslatot a közelmúltban Szijjártó Péter az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, Kaja Kallasnak. A magyar külgazdasági és külügyminiszter egy közleményben leszögezte: Magyarország határozottan elkötelezett a terrorizmus elleni küzdelem mellett, és minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel szigorú intézkedéseket hozott a politikai indíttatású erőszakot alkalmazó csoportok ellen.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés õszi ülésszakának elsõ plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)