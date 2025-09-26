Orbán Viktor az álhírbotrányról: A kormány minden tagja ártatlan

Cikkünk frissül!

„A Szőlő utcai javítóintézetben fiatal fiú bűnelkövetők vannak, és ennek az intézménynek a vezetője nőket futtatott. Ennek pedig semmi köze nincs az intézményben őrzött gyerekekhez” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a Szőlő utcai javítóintézet ügyével kapcsolatban. Hozzátette: a kormány minden tagja ártatlan, egyetlen miniszternek a becsületéhez sem fér kétség.

A kormányfő elmondta, hogy egy vélhetően külföldi szálakat is magába foglaló bonyolult rendszerben kezdődött meg egy álhír felépítése, amely szerint pedofíliával kapcsolatos bűncselekmény történt volna, annak szálai pedig elérnek a kormányhoz. Orbán Viktor szerint ez egy súlyos vád, mivel véleménye szerint a pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény, amit a civilizációnk ismer.

„Nincs halálbüntetés, nem tudjuk őket, felnégyelni, valószínűleg ez lenne az optimális megoldás”

– jelentette ki Orbán Viktor.

Elmondta, ha valaki egy másik embert pedofil bűncselekmény elkövetésével vádol alaptalanul, szintén súlyos bűncselekményt követ el. „Ez akkor is súlyos, ha magánszeméllyel szemben történik, de ha egy közfelelősséget viselő emberrel, miniszterrel, rendőrrel, katonával szemben történik, az kétszeresen súlyos” – tette hozzá. A kormányfő azt mondta, ha azért vádolnak valakit pedofil bűncselekménnyel, hogy annak az állást tönkre tegye, a rendőrséget lejárassa, a közigazgatást kikezdje, minisztert, vagy kormány akarna buktatni, az háromszoros súlyú bűncselekmény.

A kormány terrorszervezetté nyilvánította az Antifát

Orbán Viktor az interjúban elmondta, hogy a kabinet a szerdai ülésén döntött az Antifa terrorszervezetté nyilvánításáról is. Mint mondta, felállítanak egy nemzeti listát, amellyel a terrorszervezeteket listázzák és azokkal szemben a legszigorúbban járnak el. Kijelentette: a kormánynak élen kell járnia atekintetben, hogy a tettek és bejelentett törvényellenes szándékok nem maradhatnak jogkövetkezmények és megtorlás nélkül.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Európában romlik le az élet, borulnak fel a dolgok és ami körül vesz bennünket – akaratunk ellenére – egyre inkább megváltozik, agresszivitást szül és ez megjelenik a politikában is. Kiemelte: a politikusoknak felelősségük van, hogy ezt az ideges, agresszív, erőszakos közeget, ami a kontinensük általános állapotából következik, ne engedjék bejutni, bekopogtatni, besurranni a közéleti vitákba. Rámutatott: lassan csak Közép-Európa és abban is leginkább Magyarország tekinthető a béke és biztonság szigetének.

„A kormánynak élne kell járnia és világossá kell tennie, hogy Magyarország továbbra is békés és biztonságos ország akar maradni ”

– hangsúlyozta a kormányfő.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. február 21-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)