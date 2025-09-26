Október elsejétől a háromgyermekes édesanyáknak is szja-mentes lesz a jövedelmük, jövő januártól az intézkedést a kétgyermekes édesanyákra is kiterjesztik – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

Beneda Attila hangsúlyozta, a kedvezmény októbertől 250 ezer édesanyát érint, akiknél átlagosan 109 ezer forint marad, a januártól beinduló rendszerrel pedig egymillióra emelkedik a kedvezményezettek száma. „Az intézkedés minden típusú bérjövedelemre vonatkozik” – fogalmazott a helyettes államtitkár. Szavai szerint

az szja-mentességgel és a családi adókedvezmény megduplázásával akár három és fél millió forint maradhat egy háromgyermekes családnál.

Beneda Attila kifejtette: a fő szempont a három gyermek megléte és a családi pótlékra való jogosultság. Az érintett édesanya a kedvezmény igénybevételét októberben a munkáltatójánál és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál is jelezheti és már novemberben tudja ezt érvényesíteni. „Akik valamilyen oknál fogva ettől elmaradnak, azok az éves adóbevallásnál tudják ezt jelezni, ebben az esetben visszamenőlegesen, egy összegben kapják meg” – tette hozzá.

A helyettes államtitkár elmondta: az erről szóló jogszabály teljes összhangban van az 1999 előtti szabályozással, vagyis

akinek három gyermeke van, három gyermeket nevelt, akár már felnőtt gyermekeket is, egészen addig, amíg munkajövedelme van, addig jogosult az szja-mentességre. Októbertől nem kell személyi jövedelemadót fizetnie a háromgyermekes édesanyáknak

A politikus az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok babaváró kölcsönének visszafizetését segítő méltányossági alapról szólva azt mondta:

a Magyar Biztosítók Szövetsége erre a célra 600 millió forintos keretet hozott létre, a méltányossági lehetőséget pedig a Máltai Szeretetszolgálatnál lehet igényelni.

A babavárót felvettek mintegy 1 százaléka nem fizet valamilyen okból, közülük is csak egy kisebb részt tesznek ki azok, akiknek valamilyen élethelyzet vagy személyes tragédia miatt nehézséget okoz a törlesztés – mondta Beneda Attila.

Mit kell tudni az adómentességről?

Orbán Viktor miniszterelnök idén februárban, a Várkert Bazárban tartott 25. évértékelő beszédében jelentette be, hogy a kormány folytatja a családok gazdasági megerősödését célzó adópolitikáját. A kormányfő tájékoztatása alapján a kabinet két lépésben megduplázta a gyermekek után járó adókedvezményt. Ennek értelmében

egy gyerek után 20 ezer, két gyerek után 80 ezer, három és több gyerek után 200 ezer forintot lehet levonni a szülők adójából és járulékából.

Az októberben induló adócsökkentési programmal a kormány a gyermekeket felnevelő családokat szeretné támogatni, mégpedig az édesanyák pénzügyi terheinek radikális csökkentése révén. Itt a kor nem számít, ez alapján egyetlen édesanya sem marad ki a világon egyedülállónak mondható adóreformból, amely révén egymillió anya lesz szja-mentes Magyarországon. Októbertől a háromgyermekes anyák mentesülnek az adófizetéstől, a jövő évtől pedig a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is megkapják a kedvezményt.

Emellett a 30 év alatti anyák még további kedvezményt kapnak. Az szja-mentesség a következő években minden kétgyermekes édesanyára kiterjed majd.

Az édesanyák adómentességét ugyanakkor lépcsőzetesen vezetik be: 2027-től az 50 év alatti, 2028-tól a 60 év alatti, 2029-től pedig a 60 év feletti édesanyákra is érvényes lesz az adómentesség. Így havonta az átlagbér esetén 109 ezer forinttal marad több a családoknál.

Az októbertől induló programok mellett

a kormány 2010 óta egyéb kedvezményeket is bevezetett, többek közt a gyermekgondozási segély (gyes), a gyermekgondozási díj (gyed), valamint a csecsemőgondozási díj (csed) terén.

Július 1-től kezdve azok az édesanyák is jogosultak a csed 70 százalékára, akik dolgoznak. Az eddigi szabályozások értelmében a csecsemőgondozási díj 24 héten át járt az anyáknak, vagy bizonyos esetekben más jogosult személynek, feltéve, hogy az érintett a gyermek születése előtt a megelőző két évben legalább 365 napig biztosított volt, de az édesanyák nem voltak jogosultak a csedre akkor, ha keresőtevékenységet folytattak.

