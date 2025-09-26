„Ne piszkáljuk az embereket, hagyjuk őket dolgozni,fizessék be az alacsony adót és éljenek, ahogy akarnak” – Orbán Viktor a Tisza-vagyonadóról

A Tisza Párt vagyonadót akar bevezetni, és ha bevezetik, akkor mindenkinek vagyonbevallást kell készítenie, és megint az állam fogja ellenőrizni az emberek vagyonát – mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor hozzátette: a vagyonadó bevezetése esetén fel kell állítani egy vagyonkatasztert, amit ellenőrizni fognak, „vagyonosodási vizsgálatok jönnek”. Azt is mondta: a budai polgárok ezrével fognak fizetni az ingatlanjaik után nagyon komoly adókat, és súlyos viták lesznek arról, hogy mi mennyit ér.

„Volt már ilyen Magyarországon” – jegyezte meg, azt javasolva, hogy az adórendszer legyen egyszerű, az adó legyen kicsi.

„Lehetőleg ne piszkáljuk az embereket, ne járkáljunk a lakásaikban, ne követeljük rajtuk az adóbevallást, ne ellenőrizgessük, ne piszkáljuk, hogy hol nyaralnak, milyen kocsijuk van, hanem hagyjuk őket dolgozni”

– fogalmazott Orbán Viktor.

