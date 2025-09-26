Nagy Márton: Már kétmillió nyugdíjas kapta meg az élelmiszer-utalványát

„Jól haladunk: a Magyar Posta gőzerővel dolgozik” – írta pénteki Facebook-bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton közölte: már 2 millió nyugdíjas kapta kézhez a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát.

„Jól haladunk, már több mint egymillió nyugdíjas kapta meg az élelmiszer-utalványt ”– jelentette ki korábban, a Facebook-oldalára feltöltött videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, Zsigó Róbert, aki közölte: az árréscsökkentéssel megvédik a családokat, az időseket a túlzó és indokolatlan áremelésektől, emellett 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt adnak minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek.

Elmondta, hogy ez közel 2,4 millió embert érint, akik közül már több mint egymillióan meg is kapták az élelmiszer-utalványokat, amit kisboltokban, piacokon, őstermelőknél vagy nagyobb üzletekben tudnak beváltani.

Az államtitkár jelezte, hogy október 15-ig mindenki megkapja az utalványt, és december 31-ig tudják azokat levásárolni.

Kapcsolódó tartalom Újabb mérföldkő a Gondosóra programnál: Császár Angela lett a kilencszázezredik felhasználó

Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)