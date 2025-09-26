Menczer Tamás a pedofil rágalomhadjáratról: Undorító támadás, minden felelős álljon bíróság elé

Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában a Telex riportereinek kérdéseire válaszolva hangsúlyozta: sem kiskorú, sem gyermekotthon nem érintett az ügyben, Ózdon pedig egyáltalán nincs gyermekotthon. A politikus szerint mindazoknak, akik hamis vádakkal próbáltak embereket besározni, bíróság elé kell állniuk, és súlyos büntetést kell kapniuk.

A videóban Menczer Tamás emlékeztetett arra, hogy Ózdon még 2009-ben, a balliberális kormány idején zárták be az utolsó gyermekotthont, így a Szőlő utca nem gyermekotthon, hanem javítóintézet, azaz fiatalkorúak börtöne.

„Az ügynek nincs kiskorú érintettje és nincs politikus érintettje”

– jelentette ki.

A Telex riporterének kérdésére, hogy kik számíthatnak megtorlásra, így válaszolt: „Azok, akik minden bizonyíték nélkül, ráadásul úgy, hogy tudták, hogy hazudnak, besároztak embereket.” Konkrét nevet is említett: Káncz Csabát, aki pedofilügyben hamisan nevezett meg embereket.

„Nagyon remélem, hogy a bírósági eljárással találja magát szembe, és hogy súlyos büntetést kap.”

Menczer Tamás egyúttal kijelentette: „Mindenki kerüljön bíróság elé, és mind menjenek börtönbe.” Arra a kérdésre, hogy pontosan milyen hosszú börtönbüntetést tartana megfelelőnek, röviden felelt: „Sokat.”

Kiemelt kép: hirado.hu/Horváth Péter Gyula