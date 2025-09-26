Megjelent a nemzetközi tervpályázat Rákosrendező fejlesztéséről

Megjelent a rákosrendezői nemzetközi tervpályázat, a benyújtott pályaművek értékelése jövő tavasszal várható – közölte a Főpolgármesteri Hivatal pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a Fővárosi Közgyűlés szerdai támogató döntésének megfelelően a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK) elindította a „Rákosrendező mesterterv – urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat” című kétszakaszos, nemzetközi városépítészeti tervpályázatot. Ennek célja, hogy megtalálják a legjobb tervezőt a közel 150 hektáros barnamezős terület fejlesztését megalapozó átfogó, úgynevezett mesterterv, valamint a városrész közterületi terveinek elkészítésére – írták.

Emlékeztettek, a fővárosi önkormányzat célja egy új, fenntartható és emberléptékű városnegyed létrehozása, amely magában foglal 8-10 ezer új lakást, amelyek legalább 20 százaléka támogatott, megfizethető lakhatást kínál.

Továbbá a városrészt behálózó gyalogosbarát, autómentes utca-hálózatot, legalább 25 hektár közparkot, oktatási, szociális és egészségügyi intézményeket, új intermodális közlekedési csomópontot a Rákosrendező vasútállomásnál, valamint energetikai és csapadékvíz-hasznosítási megoldásokat.

A Főpolgármesteri Hivatal közölte: a tervpályázat első, részvételi szakasza szeptember vége és november 4. között zajlik, és bármely magyar vagy nemzetközi tervezőiroda jelentkezhet és értékelésre benyújthatja a kritériumoknak megfelelő referenciamunkáit.

A pályázat második, pályázati szakasza várhatóan november 18. és 2026. január 27. között várható. Ide a referenciák értékelése során legmagasabb pontszámot elért 16 tervezőiroda kap meghívást. Ekkor a pályaművek kidolgozása a feladat a tervezési program alapján – írták.

A benyújtott pályaművek értékelését 17 szavazó tagból és 2 további póttagból álló, részben külföldi szaktekintélyek alkotta zsűri végzi majd jövő február-márciusban.

A szakmai bírálóbizottság elnöke Karácsony Gergely főpolgármester, társelnöke Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom), a fővárosi önkormányzat városfejlesztési bizottságának elnöke.

A nemzetközi pályázat díjazására összesen 141 millió forint áll rendelkezésre, az első díj összege 18 millió forint. A pályaművet benyújtó pályázók egyenként 5-5 millió forint meghívási díjban részesülnek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó:MTI/Máthé Zoltán)