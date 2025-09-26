Gyilkosság történt Komáromban, egy nő holttestét találták meg a házban

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a feltételezett elkövetőt pénteken reggel elfogták, emberölés bűntettének gyanúja miatt kihallgatták és kezdeményezték a 31 éves férfi letartóztatását.
A rendőrség egy rövid videót is megosztott a YouTube-on az esetről, de további részleteket egyelőre nem árultak el a bűncselelekmény hátteréről.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)