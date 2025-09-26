Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz-ukrán háború

Forgalomkorlátozásra kell készülni hétfőtől az M3-as bevezetőn, a XV. kerületi Kozák téri felüljárónál

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.26. 12:57

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Forgalomkorlátozásra kell készülni hétfőtől az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a XV. kerületi Kozák téri felüljárónál a gyalogos átkelő helyreállítási munkálatai miatt – közölte a Budapest Közút pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a Kozák téri felüljáró javítási munkálatai miatt sávzárásra kell készülni a centrum felé tartó oldalon: nappal a középső sáv zárása mellett két sávon haladhat a forgalom, az esti-éjszakai órákban – 20 és 3 óra között – időszakosan csak egy sáv lesz járható.

A társaság által megbízott vállalkozó várhatóan november 9-ig befejezi a helyreállítást – írták. Tájékoztatásuk szerint

a munkálatokra azért van szükség, mert március 8-án egy, a belváros felé haladó kamion nekiütközött a felüljárónak, amelynek egy része megsérült.

A károsodott szakasz feletti gyalogpálya egy részét a Budapest Közút elővigyázatosságból azonnal lezárta, majd statikai vizsgálatot végeztetett a felüljáró állapotával kapcsolatban, valamint előkészíttette a helyreállítási terveket.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Róka László)

 

forgalomkorlátozásM3-as autópálya Budapest

Ajánljuk még

 