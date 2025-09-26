Ezekkel a módszerekkel lehetne megóvni az adatokat a Gazdasági Versenyhivatal szerint

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) edukációs kampánya az adatok védelmének fontosságára irányítja rá a figyelmet, a jelszavak, személyes és banki adatok ugyanis könnyen illetéktelen kezekbe kerülhetnek, ha nem elég körültekintően kezelik őket, különösen a gyerekek vannak veszélyben – hívja fel a figyelmet a GVH pénteki közleményében.

Az online világban egy nap során rengeteg adatot oszt meg magáról mindenki: milyen oldalakat látogattak meg, mire kattintottak, mennyi ideig maradtak egy oldalon, kivel tartják a kapcsolatot. Az adatok védelme éppen ezért egyre nagyobb kihívást jelent mindenkinek – írták.

A GVH Digitális tudatosság programjának is egyik kiemelt témája az adatvédelem. A gyerekek kevés információval rendelkeznek arról, hogy mire használják a cégek az adataikat, vagy hogy milyen adatokat gyűjtenek az egyes szolgáltatók, vállalkozások és mi az úgynevezett felhasználói profilalkotás célja.

Ezért a gyermekekben már fiatal korban tudatosítani kell, hogy alapvető a személyes adatok védelme, mert az adataikat akár kiberbűnözők is megszerezhetik és visszaélhetnek velük

– emelte ki a GVH. Ennek súlyos anyagi következménye is lehet. Ezért ajánlott óvatosan megválogatni, hogy mely weboldalakon adják meg az adataikat, hová regisztrálnak, vagy milyen alkalmazásokat töltenek le a mobiltelefonjukra.

A GVH ingyenes programjára az egész tanévben lehet jelentkezni – közölték.

Kitértek arra, hogy a mesterséges intelligencia (MI) témaköre megkerülhetetlen a fiatalok körében is, ezért a GVH országos pályázatot hirdetett 5-8. osztályos gyerekeknek. Ezzel lehetőséget ad a gyerekek számára, hogy közvetlenül kifejezhessék véleményüket, érzéseiket és elképzeléseiket a mesterséges intelligencia jövőjéről. Pályázni előadással, rövid videóval és plakáttal lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)