Ezekkel a módszerekkel lehetne megóvni az adatokat a Gazdasági Versenyhivatal szerint

Az online világban egy nap során rengeteg adatot oszt meg magáról mindenki: milyen oldalakat látogattak meg, mire kattintottak, mennyi ideig maradtak egy oldalon, kivel tartják a kapcsolatot. Az adatok védelme éppen ezért egyre nagyobb kihívást jelent mindenkinek – írták.
A GVH Digitális tudatosság programjának is egyik kiemelt témája az adatvédelem. A gyerekek kevés információval rendelkeznek arról, hogy mire használják a cégek az adataikat, vagy hogy milyen adatokat gyűjtenek az egyes szolgáltatók, vállalkozások és mi az úgynevezett felhasználói profilalkotás célja.
Ezért a gyermekekben már fiatal korban tudatosítani kell, hogy alapvető a személyes adatok védelme, mert az adataikat akár kiberbűnözők is megszerezhetik és visszaélhetnek velük
– emelte ki a GVH. Ennek súlyos anyagi következménye is lehet. Ezért ajánlott óvatosan megválogatni, hogy mely weboldalakon adják meg az adataikat, hová regisztrálnak, vagy milyen alkalmazásokat töltenek le a mobiltelefonjukra.
A GVH ingyenes programjára az egész tanévben lehet jelentkezni – közölték.
Kitértek arra, hogy a mesterséges intelligencia (MI) témaköre megkerülhetetlen a fiatalok körében is, ezért a GVH országos pályázatot hirdetett 5-8. osztályos gyerekeknek. Ezzel lehetőséget ad a gyerekek számára, hogy közvetlenül kifejezhessék véleményüket, érzéseiket és elképzeléseiket a mesterséges intelligencia jövőjéről. Pályázni előadással, rövid videóval és plakáttal lehet.
