Erősen felhős, borult napnak ígérkezik a péntek

Elszórtan valószínű időszakos eső, záporeső, a délkeleti tájakon a legkisebb a csapadék esélye. A keleties szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Délutánra többnyire 14 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, de délkeleten ennél néhány fokkal melegebb is lehet – a Viharsarokban néhol akár 24 fokot is mérhetünk.

Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.

Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások időszakosan lehetnek. Helyenként még továbbra is előfordulhat eső, zápor. A keleties szél csak néhol élénkülhet meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de az északkeleti kevésbé felhős és szélvédett helyeken ennél kissé hűvösebb is lehet.

