Csak akkor tud megmaradni a Balaton, ha nem válik „magyar Floridává” – mondta az államtitkár

A régióban élők számára fontos, hogy ne csak üdülőhelyként gondoljunk a Balatonra – jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter pénteken a Veszprém vármegyei Szigligeten, a Balaton környéki szolgálatilakás-építési programban elsőként elkészült ingatlan átadásán.

Navracsics Tibor – aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője – hangsúlyozta: az elmúlt évtizedekben sok olyan beruházás valósult meg a Balatonnál, amelyek az üdülőhelyi létet vagy a szolgáltatásokat fejlesztették, illetve a turizmust szolgálták. Ugyanakkor nem hanyagolhatók el azok szempontjai sem, akik a térségben élnek, akiknek a Balaton környéke lakóhely; ők az itteni szolgáltatásokat a mindennapokban, szezonon kívül is magas minőségben kívánják igénybe venni – mutatott rá a tárcavezető.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

Békés vármegye mellett a Balaton térsége rendelkezik országosan a legrosszabb demográfiai mutatókkal az állandó lakosságot tekintve. Itt a leggyorsabb az elöregedés és a legjelentősebb a fiatalok elvándorlása

– mondta.

Ennek okai közül Navracsics Tibor megemlítette egyrészt azt, hogy üdülőhelyként elsősorban az idősebbek költöznek be a térségbe, másrészt azt is, hogy az ingatlanárak növekedése a Balaton térségében kiemelkedően magas, így az otthonszerzés is nehézségekbe ütközik a fiataloknak.

Ezért a szolgálatibérlakás-építési program célja az volt, hogy a pályázó önkormányzatok építhessenek vagy újíthassanak fel bérlakásokat, amelyekbe olyan szakemberek költözhetnek, akik javítják a térségben a közszolgáltatásokat.

A programban elkészülő száz lakás fontos első lépés lehet a Balaton népességmegtartó erejének növelésében, és elérhetőbbé teszi a fiataloknak az itteni családalapítást, pályakezdést, hiszen a térség csak akkor tud megmaradni, ha nem válik egy „magyar Floridává” – emelte ki Navracsics Tibor.

Czunyiné Bertalan Judit, a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) társelnöke közölte: a szolgálatilakás-építési programban több mint 5 milliárd forint értékben valósulnak meg beruházások a Balaton térségében. A programról 2023-ban született döntés, majd 2024-ben két körben írt ki a BFT pályázatot először 70, majd 30 szolgálati lakás építésére, kialakítására vagy felújítására.

Balassa Dániel, Szigliget független polgármestere azt mondta: a 2010-es években felújított orvosi rendelőt az elmúlt években átalakították, önkormányzati forrásból létrehoztak egy védőnői tanácsadót és rendezték az udvart, az orvoslakást pedig a BFT pályázatán elnyert 24 millió forintos támogatást 16 millió forint önerővel kiegészítve alakították ki.

Kiemelt kép: Fürdőzők a balatonboglári Platán strandon 2024. július 12-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)