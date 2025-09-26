Cáfolta a büntetés-végrehajtás az antifa-ügy egyik vádlottjának bírósági vallomását a megalázó bánásmódról

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) cáfolja az antifa-ügyben érintett fogvatartott pénteki, bíróságon tett nyilatkozatát, amelyben arról beszélt, hogy megalázó bánásmódban részesült a börtönben – közölte a szervezet az MTI-vel.

A BvOP egyúttal emlékeztetett csütörtöki közleményére, amelyben beszámoltak róla, hogy ellenszegült a felügyeletnek egy német állampolgárságú fogvatartott, akinek „széles mosolyából, magatartásából arra lehetett következtetni, hogy szándékosan provokálta a felügyelőket”.

Mint írták, a fogvatartott szeptember 23-án a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet épületében fogadott látogatót, amely után – a jogszabályok által előírt, rendszeres biztonsági ellenőrzés keretében – a felügyelet angolul, később anyanyelvén, németül is kérte, hogy ruházatát vegye le, és vesse alá magát a személy- és ruházatvizsgálatnak.

Hozzátették: a fogvatartott megtagadta a kérés teljesítését és passzívan ellenszegült, ekkor ismét az anyanyelvén tájékoztatták, hogy kötelessége végrehajtani a kapott utasításokat, ellenkező esetben a törvényi figyelmeztetést követően testi kényszert kell alkalmazniuk,

de a fogvatartott továbbra sem volt együttműködő.

„Az intézkedés alatt a fogvatartott mindvégig mosolygott, magatartásából arra lehetett következtetni, hogy szándékosan provokálta ilyen módon a felügyeletet” – írta a BvOP. Hozzátették: az ellenszegülés megszüntetése érdekében testi kényszert és bilincset alkalmaztak, majd megtörtént a fogvatartott átvizsgálása a büntetés-végrehajtási orvos jelenlétében. „Az intézkedés arányos, jogszerű és szakszerű volt, amely során senki sem sérült meg” – szögezték le.

A BvOP tájékoztatása szerint a a büntetés-végrehajtási intézet fegyelmi eljárást indított a fogvatartott ellen és az eseményről tájékoztatta a törvényességi felügyeletet ellátó büntetés-végrehajtási ügyészt, valamint a rendelkezési jogkört gyakorló Fővárosi Törvényszéket.

Emlékeztettek rá: a biztonsági ellenőrzés egy rendszeresen alkalmazott intézkedés a börtönökben, célja a büntetés-végrehajtási intézet biztonságának fenntartása, a tiltott tárgyak felkutatása, rendkívüli események megelőzése, valamint a fogvatartás rendjét vagy biztonságát veszélyeztető cselekmények megakadályozása.

Az intézkedés során mindig biztosított, hogy a fogvatartottat ne érje megalázó bánásmód és az eljárás során azonos nemű személy végezze a szükséges átvizsgálást – emelték ki.

