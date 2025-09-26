Autók koccantak össze az M3-as autópályán, lassul a forgalom péntek este

Több autó összekoccant péntek délután az M3-as autópályán, a gödöllői csomópontban, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a baleset miatt jelentős torlódás alakult ki – írta az Útinform a honlapján péntek délután.

Azt írták, a sávzárásnak már vége, de a péntek délutáni csúcsforgalomban jelentős torlódás alakult ki, és már a Mogyoród csomóponttól araszolgatni kell. A katasztrofavedelem.hu tájékoztatása szerint négy személygépkocsi koccant össze, a járművekben összesen nyolcan utaztak. Az Útinform emellett arról is beszámolt még honlapján, hogy az M7-es autópályán, az érdi csomópont és a tárnoki csomópont között terelést építettek ki a16-os és a 22-es km között. A Balaton felé vezető oldalon még telítettek a sávok, szakaszos torlódásokra lehet számítani az M1-M7 elválástól az érdi 18-as csomópontig.

A 61-es főúton, Kapospula és Atala között két személyautó karambolozott. A 95-ös km-nél a főutat lezárták, a forgalmat megállították.

Az 54-es főúton, Bócsa belterületén egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 36-os km-nél félpályás korlátozás van érvényben. Kiemelt kép: a Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya-csomópont Mogyoródnál az átadóünnepség napján, 2019. július 24-én. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az átadón elmondta, hogy mintegy ötezer milliárd forintot fordít a kormány 2024-ig közúti és vasúti fejlesztések előkészítésére és kivitelezésére. MTI/Máthé Zoltán.