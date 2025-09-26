Orbán Viktor átadta a BMW debreceni gyárát, létrejött a hazai elektromos autógyártás központja

Hivatalosan is átadták a BMW debreceni gyárát, amely több mint 820 milliárd forintos beruházással valósult meg, és az elektromos autógyártás hazai központjává válik. Az ünnepélyes eseményen a miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország olyan utat választott, amely nemcsak a túléléshez, hanem a sikerhez és a fejlődéshez is vezet.

A gyáravatón Orbán Viktor úgy fogalmazott: „mi nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a beruházást”. Kiemelte, hogy a cégekkel nem parancsolni kell, hanem együttműködni, mert csak így lehet biztos jövőt teremteni.

Hivatalosan is átadták a BMW debreceni gyárát

A miniszterelnök beszédében arról is szólt, hogy létezik egy út, amely túlmutat a puszta talpon maradáson: ez az út elvezet a sikerhez, a fejlődéshez és a biztos jövőhöz.

Mint mondta, a magyarok ezen az úton járnak, és a mai naptól ezen az úton a BMW-vel is lehet haladni – sőt, az egész BMW konszern is csatlakozhat hozzájuk.

Orbán Viktor szerint nem bezárkózásra, hanem összekapcsolódásra van szükség, nem fékezésre, hanem gyorsításra, nem túlzott szabályozásra, hanem rugalmasságra. Hangsúlyozta: a cél az, hogy ne adót emeljenek, hanem csökkentsenek, és ne utasítsák a cégeket, hanem közösen dolgozzanak velük.

Kiemelt kép: A TalentFactory program bemutatója a BMW Group képzési központjában 2025. április 8-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)