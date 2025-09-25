Videó: Hatalmas szarvasbika adott éjjeli szerenádot egy salgótarjáni lakótelepen

Szerelmes bikák hangos bőgésétől zengenek ezekben a hetekben a magyar erdők. A gímszarvasok párzási időszakában a szarvasbőgés hangja messze hallatszik. Ilyenkor a szarvasok mozgékonyabbak,
a bikák próbálják elnyerni a tehenek figyelmét,
ami gyakran izgalmas összecsapásokkal és látványos küzdelmekkel jár. A városban is egyre gyakrabban lehet találkozni szarvasokkal, ami fokozott figyelmet követel a közlekedőktől – írja a Nool.hu.
A Nógrád vármegyei hírportál nemrég arról számolt be, hogy a szarvasok előszeretettel legelésznek a salgótarjáni társasházak mögött. Egy megtermett hím pedig a napokban egy salgótarjáni lakótelepen hívta fel magára a figyelmet, mikor éjjeli szerenáddal örvendeztette meg a közeli társasházakban élőket.
A nem hétköznapi koncertnek számos szem- és fültanúja volt,
Fazekas Éva videóra vette a szarvasbika szerenádját és közkinccsé tette a felvételt a közösségi médiában.
