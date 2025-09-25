Több mint 4 kilogramm marihuánát találtak egy román kisbuszban az autópályán

Több mint 4,4 kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök egy román kisbuszban, amelyet az M7-es autópályán ellenőriztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény alapján a járműben a sofőr mellett nyolc utas ült, akik azt mondták, hogy Romániából Olaszországba tartanak; a raktérben az utasok poggyászai mellett különféle csomagok is voltak, ezért a járőrök úgy döntöttek, hogy néhányat átvizsgálnak.

Két ellenőrzött kartondobozból kábítószergyanús anyag került elő, a teszt alapján marihuána. A rendőrök az intézkedést átvették, az esetet büntetőeljárás keretében vizsgálják – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: ORFK)