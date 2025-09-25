Több mint 3,6 milliárd forintos kormányzati és uniós támogatással újulnak meg a Soproni Szakképzési Centrum intézményei

Több mint 3,6 milliárd forint pályázati támogatással, az Európai Unió és a kormány társfinanszírozásával, a Széchenyi Terv Plusz program keretében újul meg a Soproni Szakképzési Centrum öt oktatási intézménye, köztük a helyi kereskedelmi és vendéglátó szakiskola kollégiuma, tanműhelyként is szolgáló konyhája és étterme.

Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára a csütörtöki projektrendezvényen úgy fogalmazott: az infrastruktúra megújításával a minőségi oktatás kialakulását kívánják elősegíteni, annak az érzésnek a megerősítését a tanulókban, hogy „jó ide járni”.

Fontos, hogy a támogatás teljes összegét a lehető leghatékonyabban költsék el a teljes projekt megvalósítása során, a gazdaságossági szempontoknak is mindig érvényesülniük a beruházásoknál úgy, hogy az az intézmények hosszú távú üzemeltetését is javítsa – mondta.

„Ha ennek a projektnek a beépülő elemeit megnézzük, a szigetelés és az energetikai fejlesztések, a későbbi működtetés mind a későbbi gazdaságosságát szolgálják”

– mondta.

Veress Ágnes, a Soproni Szakképzési Centrum kancellárja köszöntőjében hangsúlyozta: a megújult 21. századi színvonalú intézményekben igyekeznek tanulóikkal megszerettetni választott szakmájukat.

Céljuk, hogy olyan ismeretekkel lássák el diákjaikat, amelyek felvértezik őket a jövő kihívásaira, szakmájuk szeretetére, de fontos számukra a tehetségek felismerése, gondozása, kibontakoztatása, sikereiket mutatják a szakmai versenyeken elért kimagasló eredményeik

– hangoztatta.

Barcza Attila, Sopron és térsége fideszes országgyűlési képviselője kiemelte: Sopron iskolaváros, amelynek lakói büszkék valamennyi oktatási intézményükre.

A szakképző iskolák méltán népszerűek, hiszen azzal a piacképes tudással, amelyet tanulóik az intézmények falai között megszereznek, Sopronban és környékén, de akár a fővárosban is, vagy a határ túloldalán, a szomszédos Ausztriában is szinte azonnal el tudnak helyezkedni – mondta.

A projekt során eddig megvalósult és részben most átadott fejlesztések a kollégium épületét, annak tanműhelyként is szolgáló konyháját és éttermét érintették, mintegy 570 négyzetméteren. Az ötvenéves épület új külsőt kapott, az energetikai felújítás során kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a tetőt és az épület homlokzatát.

Kiemelt kép: Nyul Zoltán (Fotó: MTI/Kiss Dániel)