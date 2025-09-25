„Se Istent, se embert nem ismernek, ha a hatalomról van szó” – mondta Menczer Tamás a pedofil rágalomhadjárat felelőseiről

„Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül. Ezek a hatalomért mindenre képesek. Se Istent, se embert nem ismernek, ha a hatalomról van szó” – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az ÖT Ring című műsorban.

Menczer Tamás a Szőlő utcai javítóintézet ügyével kapcsolatban egy közösségi média oldalára feltöltött videójában felhívta a figyelmet annak a veszélyére, hogy bárkivel megtörténhet az az alaptalan vádaskodás, amely most a kormánytagokat érte.

Mint fogalmazott: „Valaki kiáll minden alap, minden bizonyíték nélkül, és holnap azt mondja önre, vagy énrám, vagy bárki másra, hogy kiskorú gyerekekkel nem tudom, mit csinálok, vagy akár embert öltem mindenfajta bizonyíték nélkül?” – tette fel a kérdést, majd a rágalmazás felelőseiről kijelentette:

„Amit most csinálnak az undorító és felelni is fognak érte”.

Az említett ügyben vizsgálat is indult, melynek eredményeit Tuzson Bence igazságügyi miniszter ismertette. Mint mondta, kiskorú sértett érintettsége nem merült fel ebben a büntetőügyben, emellett minden alapot nélkülöző, aljas rágalomnak nevezte azt, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna. Az igazságügyi miniszter kijelentette: „A miniszterek ártatlanságához kétség sem fér.”

A tárcavezető elmondása szerint a vizsgálat azt is feltárta, hogy szervezett akció zajlik az ügyben, amit Tuzson Bence szerint világosan mutat az események és a megszólalások sorrendje is.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a felújított pilisjászfalui egészségház átadásán, és a helyi bölcsödefejlesztésről tartott sajtótájékoztatón a Pest vármegyei településen 2024. május 31-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)