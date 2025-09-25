Rendkívüli, több milliárd forintos támogatásban részesülnek az aszállyal sújtott termelők

Megérkezett a pénzügyi segítség a tavalyi súlyos aszályhelyzet miatt nehéz helyzetbe került a kisebb, gazdasági szempontból kiszolgáltatottabb kukoricatermelők számára. A júliusban benyújtott kérelmek alapján a Magyar Államkincstár megkezdte a hektáronként több mint 16 ezer forint utalását, így szeptember utolsó előtti hetében már 6,43 milliárd forintot folyósított is – tájékoztatott az Agrárminisztérium (AM) csütörtöki közleménye szerint a tárca agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkára.

Viski József emlékeztetett, hogy tavaly nyáron súlyos aszályhelyzettel kellett megküzdenie azon gazdálkodóknak, akik tavaszi vetésű szántóföldi kultúrákat, közte legnagyobb mértékben kukoricát termesztettek. A kárenyhítési rendszernek köszönhetően több mint 25 milliárd forint kifizetésére került sor. A szaktárca azonban ezen túlmenően az uniós krízisalapból is segítséget kért, hogy a nehéz pénzügyi helyzetbe került kisebb termelők rendkívüli segítséghez juthassanak.

Ennek eredményeképpen az Európai Bizottság 16,2 millió euró rendkívüli támogatást ítélt meg Magyarország számára – írták.

A közlemény szerint a júliusi kérelembenyújtást és azok feldolgozását követően a Magyar Államkincstár kedden 58 065 mezőgazdasági termelő részére 6,43 milliárd forint támogatás kifizetését teljesítette. Az intézkedés keretében a rendelkezésre álló forrás és a jogosult kukorica termőterület figyelembevételével hektáronként 16 535 forint támogatásban részesültek az érintett gazdálkodók – tették hozzá.

A kiemelt kép illusztráció.