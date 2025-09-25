Rendkívüli, több milliárd forintos támogatásban részesülnek az aszállyal sújtott termelők

Viski József emlékeztetett, hogy tavaly nyáron súlyos aszályhelyzettel kellett megküzdenie azon gazdálkodóknak, akik tavaszi vetésű szántóföldi kultúrákat, közte legnagyobb mértékben kukoricát termesztettek. A kárenyhítési rendszernek köszönhetően több mint 25 milliárd forint kifizetésére került sor. A szaktárca azonban ezen túlmenően az uniós krízisalapból is segítséget kért, hogy a nehéz pénzügyi helyzetbe került kisebb termelők rendkívüli segítséghez juthassanak.
Ennek eredményeképpen az Európai Bizottság 16,2 millió euró rendkívüli támogatást ítélt meg Magyarország számára – írták.
A közlemény szerint a júliusi kérelembenyújtást és azok feldolgozását követően a Magyar Államkincstár kedden 58 065 mezőgazdasági termelő részére 6,43 milliárd forint támogatás kifizetését teljesítette. Az intézkedés keretében a rendelkezésre álló forrás és a jogosult kukorica termőterület figyelembevételével hektáronként 16 535 forint támogatásban részesültek az érintett gazdálkodók – tették hozzá.
A kiemelt kép illusztráció.