Példátlan eset az M3-ason: vascsővel törhette be egy kamion ablakát az agresszív sofőr

A történtekről a Budapesti Autósok egy olvasója küldött be felvételt a portálnak.
A videón látszik, hogy az autó sofőrje először szabálytalanul próbálta megelőzni a kamionost, de nem fért el mellette.
Később, amikor sikerült megelőznie őt, bevágott a kamion elé, hogy amivel megállásra kényszerítette őt. Ekkor kiszállt az autóból, odament a kamion bal oldali ajtajához,
és egy vascsőnek látszó tárggyal ráütötte az ajtóra, amelynek ablakát a videó beküldője szerint be is törte.
Ezután, mint az alábbi videón is látszik, a támadó visszaszállt az autójába és elhajtott a helyszínről.
Kiemelt kép forrása: Youtube/BpiAutósok.