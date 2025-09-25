Orbán Viktor: Igazi komcsi tempó közszereplőket hamis vádakkal besározni

Orbán Viktor miniszterelnök szégyennek nevezte Hadházy Ákosék tüntetését, amely során a harangszó miatt többen behatoltak a templomba, majd a független képviselő vezetésével egy idős szerzetesre rontottak. A kormányfő emellett kifejtette véleményét a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban is, amelynek vizsgálatáról csütörtökön az igazságügyi miniszter ismertetett részleteket.

„Magyarországon mindenki ott tüntet, ahol akar. Össze lehet jönni, lehet tiltakozni. De egy szerzetest szidalmazni a templom kapujában, amiért az harangozni merészel, az nem tüntetés. Az inkább szégyen” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor Hadházy Ákos keddi tüntetéséről, amely során a megmozdulás több tagja – köztük egy zebrának öltözött egyén – berontott a Ferenciek terei templomba, és a független képviselő vezetésével vitába keveredtek egy szerzetessel.

A miniszterelnök kiemelte:

„Aki ilyet tesz, aki másokat erre biztat, az pedig nem a falu bolondja, szimplán gonosz ember. Lelke rajta”

Ezt követően Orbán Viktor kifejtette véleményét a Szőlő utcai büntetőügyről is, mellyel kapcsolatban az igazságügyi miniszter által közzétett vizsgálat során bebizonyosodott, hogy kiskorú sértett érintettsége nem merült fel, ezáltal pedig az is, hogy „a miniszterek ártatlanságához kétség sem fér”.

„Magyarországon mindenki azt mond, amit akar. Bárki elmondhatja a véleményét. De közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni, az nem véleménynyilvánítás. Az inkább rágalmazás. Igazi komcsi tempó” – fogalmazott.

Végezetül hangsúlyozta:

„Aki ilyet tesz, annak felelnie kell a mondataiért. Ott aztán majd kiderül, hova is vezetnek valóban a szálak.”

Kiemelt kép forrása: Facebook/Orbán Viktor