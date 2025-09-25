Orbán Balázs szerint a jelenleg zajló alaptalan rágalmazás és lejárató kampány valójában a gyermekvédelemnek árt a legtöbbet

A jelenleg zajló alaptalan rágalmazás és lejárató kampány valójában a gyermekvédelemnek árt a legtöbbet, mert aláássa a belé vetett társadalmi bizalmat – írta a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán csütörtökön.

Orbán Balázs hangsúlyozta: a politikában a vádak megfogalmazását jellemzően megelőzi a bizonyítékok napvilágra kerülése. Vagyis általában úgy születnek politikai ügyek, hogy olyan tény kerül felszínre, amely kapcsán felmerül a politikai felelősség kérdése.

Hozzátette: most ennek épp az ellenkezője történik, egy összehangolt akció keretében próbálnak meg egyesek ügyet kreálni, amelyről fokozatosan kiderült, hogy légvárra épül.

Nincs kiskorú érintett, nincs politikus érintett, semmilyen bizonyíték nem támasztja alá a megfogalmazott vádakat, és amikor hatóság előtt kellett tanúvallomást tenni, akkor minden beidézett személy elismerte, hogy az állításaik nem megalapozottak, „csak hallották” azokat – hívta fel a figyelmet.

Rámutatott: az ügy gerjesztői valójában minden alap nélkül vádaskodtak, aminek következtében immár az ő politikai felelősségük merül fel.

A helyzet kezd egyre világosabban kirajzolódni – fogalmazott Orbán Balázs. Megjegyezte: ennek következtében el is indult a gyermekvédelem iránt elkötelezett jó szándékúak és az ügy gerjesztésében érdekelt rossz szándékúak szétválása. A józan hangok a rossz szándékok lelepleződése után hátrébb léptek, és lehiggadtak – írta.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint „még a legnagyobb baloldali újságok is elkezdtek visszafogottabb hangnemben beszámolni a dologról, és gyakorlatilag elismerték, hogy az ügyet gerjesztők nem tudják bizonyítani az állításaikat, vagyis álhírkampány zajlik”.

A politikus idézett a 444.hu oldalról: „ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen – mindezt bizonyítékok nélkül.”

A Telex pedig arról számolt be, hogy az egyik fő vádaskodó „csak egy általa hallott pletykát osztott meg az újsággal, annak igazságtartalmát senki sem ellenőrizte” – ismertette Orbán Balázs.

Ma már csak azok hangoskodnak, akik a leggátlástalanabb eszközöktől sem riadnak vissza, és akik a valóságtól a leginkább elszakadtak – jelezte.

Közölte: politikusként és egyszerű magyar állampolgárként azt várja el a gyermekvédelemtől, hogy az intézmények valóban a gyermekek védelmét szolgálják, szűrjék ki a fiatalkorúakra káros személyeket, és ha mindezek ellenére mégis történik egy tragikus eset, akkor annak feltárása és a felelősök megnevezése minél hamarabb megtörténjen.

Mindezek érdekében a kormány szigorította a gyermekvédelmi szabályokat az elmúlt években – hangsúlyozta a politikus, kiemelve, hogy a gyermekek sérelmére elkövetett legsúlyosabb szexuális bűncselekmények nem évülnek el, bizonyos esetekben kötelező az életfogytiglan.

Emellett létrehozták a pedofil-nyilvántartást, amelyhez az óvodák, iskolák és gyermekvédelmi intézmények vezetői hozzáférhetnek; megtiltották a kiskorúakat célzó a szexuális propagandát; a gyermekük szexuális nevelését a szülők kizárólagos jogává tették; szigorúbb és gyakoribb hatósági ellenőrzéseket vezettek be a gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatban – sorolta.

Vagyis a valóság az, hogy a kormány intézkedései nyomán világították át a gyermekvédelmi intézményeket, ennek következtében tárták fel az ügyet, és ennek köszönhető, hogy ma előzetes letartóztatásban van a gyanúsított – fogalmazott Orbán Balázs.

Kapcsolódó tartalom Vizsgálati jelentésről számolt be az igazságügyi miniszter a Szőlő utcai büntetőügyben Tuzson Bence egy rövid videóban ismertette a részleteket.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)