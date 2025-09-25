Októberben elkezdődik a Gellért fürdő felújítása

Októberben elkezdődik a Gellért fürdő teljes körű felújítása, a beruházás tervezett költsége 20 milliárd forint – közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatásuk szerint az 1918-ban megnyitott gyógyfürdő legutóbb a hetvenes években esett át komplett felújításon. Az eltelt ötven év után a leromlott alapinfrastruktúra és a felmerült statikai problémák miatt már elkerülhetetlen az átfogó rekonstrukció, az építészeti, gépészeti és technológiai korszerűsítés.

A Gellért a társaság második legjelentősebb fürdője, felújítása országosan is az egyik legnagyobb fürdőfejlesztés – közölték.

A termálvíz, a gőz, a medencék és terek előírásoknak megfelelő tisztítása erős terhelés a berendezésekre, az eszközökre, mindenféle burkolatra és fémtárgyra vagy felületre, de akár az épület szerkezetére is.

A BGYH közlése szerint a most kezdődő felújítás előkészítése 2023-ban kezdődött. Közben a Gellért szálloda rekonstrukciója is folyamatosan zajlik. A BGYH Zrt. igazgatósága 2024 júniusában döntött a felújítás koncepciótervéről, novemberre elkészültek az engedélyes tervek, és elindulhatott a hatósági engedélyezés. Idén februárban Budapest Főváros Közgyűlése elfogadta a rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmányát, jóváhagyta a kiviteli tervek elkészítését, amelyek közbeszerzési eljárása folyamatban van – közölték.

Idén és jövőre a közbeszerzési eljárással párhuzamosan folynak az előkészítő munkálatok. Kiemelték ezek közül az alagsorban a feladó gépház statikai megerősítését, a fürdő berendezési tárgyainak a BGYH Zrt. területén történő hasznosítását, a műemléki részek megóvását, továbbá a finombontási feladatokat az alagsorban, a pinceszinten, az egykori nappali kórház területén.

Kitértek arra, hogy a felújítás során elsődleges a történelmi örökség megőrzése érdekében az ikonikus szecessziós fürdő építészeti és művészeti értékeinek restaurálása.

Fenntarthatósági oldalról pedig olyan megoldások szükségesek, amelyek lehetővé teszik az energiahatékonyság növelését, a termálvíz és hőhasznosítás modernizálását. A rekonstrukció célja továbbá az is, hogy a megújuló Gellért fürdő tovább erősítse Budapest hírnevét a magyarországi és a nemzetközi fürdőturizmusban – húzták alá.

A Gellért kivitelezési munkái 2026 utolsó negyedévében kezdődhetnek meg, és várhatóan 2028-ban vehetik újra birtokba a vendégek a fürdőt – tették hozzá.

Kiemelt kép: Medence az idén százéves Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszodában 2018. szeptember 8-án (Fotó: MTI/Mohai Balázs)