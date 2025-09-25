November 20-án kerül mozikba a Magyar Honvédség modern kori történetének legdrámaibb küldetése

November 20-án kerül a magyar mozikba a Sárkányok Kabul felett című magyar háborús akciódráma a Fórum Hungary forgalmazásában – közölték az alkotók csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a Dyga Zsombor rendezésében készülő háborús hőstörténet csaknem félszáz napig forgott Magyarországon. Az akciófilm főbb szerepeit Jászberényi Gábor, Mészáros Blanka, Borovics Tamás, Hajmási Dávid, Dietz Gusztáv, Trokán Nóra, Ertl Zsombor és Stohl András alakítják.

Mint írták,

a fikciós elemekkel átszőtt Sárkányok Kabul felett történetét a valóság ihlette: az akcióban résztvevő magyar katonák személyes visszaemlékezései alapján dolgozza fel a 2021-es Sámán nevű katonai hadműveletet.

A valóságban a tálibok 2021. augusztus 15-én bevették Kabult, ami egy kaotikus nemzetközi evakuálást indított el. Kétségbeesett tömegek ezrével próbáltak elmenekülni Afganisztánból, miközben a tálib harcosok házról házra vadászták le az ottragadt külföldieket és a kollaboráns afgánokat. A magyar kormány a Honvédelmi Minisztériumot bízta meg a kimenekítés megszervezésével, az akció Sámán hadművelet néven futott. A katonai művelet augusztus 19-én hajnalban indult és egy hétig tartott.

Az akcióban csaknem száz fő vett részt, és a magyar katonák összesen 540 magyar, amerikai, osztrák és afgán állampolgárt juttattak ki Afganisztánból, köztük 57 afgán családot és 180 gyermeket

– idézték fel.

Hangsúlyozták, hogy a Sámán hadművelet a Magyar Honvédség modernkori történetének egyik legsikeresebb, egyben legdrámaibb akciója, amely egyszerre emberéleteket megmentő, humanitárius tett és a Magyar Honvédség professzionalizmusának, bátorságának és nemzetközi megbízhatóságának bizonyítéka.

Közölték: a fikciós elemek közül a film sztorijába bekerült egy elképzelt romantikus történetszál is, mivel a film alkotóinak szándéka szerint a Sárkányok Kabul felett nemcsak egy megrázó, katartikus jelenetekkel és drámai konfliktusokkal megtűzdelt izgalmas akciófilm lesz, amely bemutatja a magyar katonák küzdelmét, hanem egy megtörtént eseményeken alapuló szívbemarkoló történet.

A Sárkányok Kabul felett a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Szupermodern Stúdió gyártásában, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szakmai támogatásával készül, a Sárkányok Produkció Kft. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) koprodukciós partnerségével.

A Sárkányok Kabul felett producere Lajos Tamás, forgatókönyvírója Horváth Áron, rendezője Dyga Zsombor (Aranyélet, Köntörfalak), operatőre Dobos Tamás, vágója Barsi Béla és Hack Júlia, látványtervezője Hujber Balázs, jelmeztervezője Donkó László.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Sárkányok kabul felett