Nagy Márton: A magyar fogyasztóvédelem aktívan kezeli az online kereskedelem új kihívásait

A magyar fogyasztóvédelem aktívan kezeli az online kereskedelem új kihívásait – erről a nemzetgazdasági miniszter beszélt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által szervezett Digitális fogyasztóvédelem 2025. című konferencián csütörtökön Budapesten.

Nagy Márton nyitóbeszédében hangsúlyozta: a kormány célja a családok, fogyasztók védelme, ezért a fogyasztóvédelemnek lépést kell tartania az átalakuló szokásokkal és a technológiai fejlődéssel, így elengedhetetlen a digitalizáció felgyorsítása a fogyasztóvédelem területén is.

A digitális fogyasztóvédelem azt a kihívást állítja elénk, hogy a fogyasztókat ne csak a fizikai, hanem az online világban is megvédje, az új kihívásokra aktívan kell reagálnia, és biztosítania kell a szabályok betartását az offline és az online térben, a hazai és a külföldi kiskereskedők esetében is – mondta.

A miniszter ismertette a digitális fogyasztóvédelem keretrendszerét, beszélt az ellenőrzésről, hogy hogyan járnak el az online platformok tekintetében, konkrét eseteket is bemutatva. Mint mondta, az online platformok összetett cégstruktúrája új kihívásokat jelent fogyasztóvédelemben.

Szólt arról, hogy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ügyfélszolgálatához érkező panaszok mintegy 13 százaléka az e-kereskedelmet érinti, míg az Európai Fogyasztói Központhoz érkező panaszok csaknem kétharmada köthető az e-kereskedelemhez. Láthatóan hatalmas növekedés előtt állunk – tette hozzá.

Kiemelte: az új fogyasztóvédelmi fórumok és szabályozások hatékonyabbá teszik a panaszkezelést, miközben a hatóságok folyamatosan ellenőrzik az e-kereskedőket és szolgáltató platformokat. „Célvizsgálatokat kell tartani azokkal szemben, akikkel sok fogyasztó van kapcsolatban” – mondta, hozzátéve: ezzel folyamatosan foglalkozni kell.

A pénzügyi fogyasztóvédelemről és a pénzmosás elleni fellépésről szólva kiemelte, hogy a pénzügyi fogyasztóvédelem speciális megközelítést igényel, és hangsúlyozta a képzés, oktatás és a pénzügyi ismeretterjesztés jelentőségét. A pénzügyi csalások az elmúlt időszakban megszaporodtak, ez ellen a jegybank és a kormány közösen lépett fel – mondta. Hozzátette:

az online és telefonon kötött pénzügyi szolgáltatási szerződések kapcsán életbe lépő új törvény tovább erősíti a fogyasztók védelmét.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a konferencián bejelentette:

nemzeti, szakmai összefogás, egy digitális családvédelmi mozgalom szükségességét hirdeti meg, a digitális térben a családokra, a gyermekekre leselkedő veszélyek csökkentése, megakadályozása érdekében.

Rámutatott: a digitális gazdaságban a verseny nem csak lehetőség, hanem felelősség is. Új üzleti modellek, kommunikációs formák és új technológiák születnek, amelyek egyszerre teremtenek értéket és hordoznak kockázatot.

Hozzátette: a GVH egyik küldetése, hogy ezekre a kihívásokra választ adjon úgy, hogy a fogyasztók, különösen a családok és gyerekek védelme, valamint a vállalkozások közötti tisztességes verseny megőrzése elsődleges szempont maradjon.

Ez a feladat nem csupán szakmai kötelezettség, hanem a társadalom egészének bizalmát erősítő küldetés, egyfajta nemzeti szuverenitási ügy is

– hangsúlyozta.

Hozzátette: a digitális jövőt nem passzívan szemléljük, hanem aktívan alakítjuk. Felelősségünk, hogy a piaci szereplőknek teret adjunk az innovációra, ugyanakkor garanciát biztosítsunk a fogyasztók védelmére.

Kiemelte: az influenszer marketing átláthatósága, a sötét mintázatok elleni határozott fellépés, a digitális tudatosság erősítése, a mesterséges intelligencia tisztességes alkalmazása és a gyerekek fokozott védelme olyan ügyek, amelyekben nincs helye kompromisszumnak.

A GVH a tavalyi után az idén második alkalommal szervezett Digitális Fogyasztóvédelem című konferenciát. A rendezvény keretében olyan témákat vitattak meg a résztvevők mint a fogyasztóvédelem és a mesterséges intelligencia kapcsolódási pontjai, az influenszer marketing sajátosságai, illetve az úgynevezett sötét mintázatok hatásai a fogyasztók döntéseire.

