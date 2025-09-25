Megújul a magyarok kedvenc befektetése: fontos változás jön az állampapíroknál

Megújul a lakossági állampapír-portfólió, októbertől a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) és a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) az eddigieknél is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal áll a befektetők rendelkezésére – közölte az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) csütörtökön az MTI-vel.

A kínálat legnépszerűbb termékét, a FixMÁP-ot 0,5 százalékponttal magasabb, évi 7 százalékos kamattal kínálják 5 éves futamidőre októbertől. Az egységesített hozam mutatója 7,18 százalékra nő, vagyis ez lesz a legmagasabb a lakossági fix kamatozásúak között.

A MÁP Plusz sávos, fix kamatozással kapható a következő hónaptól. Az első évben 6,50 százalékos a kamatszint a futamidő ötödik évére fokozatosan 7,50 százalékra nő.

A változó kamatozású Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) továbbra is a háromhónapos diszkontkincstárjegyek hozamához igazodik. 6 évre köthető le 6,85 százalékos éves induló kamattal, az első négy évben a jelenlegi 1 százalékos kamatfelár helyett 0,75 százalékos kamatprémiumot, azt követően további 0,25 százalék hűségprémiumot, azaz lejáratig való tartás mellett összesen 1,00 százalékot biztosít.

A Prémium Magyar Állampapír futamideje marad 10 év, csak a kamatozása módosul. Az első kamatperiódusban évi 6 százalék lesz, a második periódustól az infláció feletti kamatprémiumot a korábbi 0,50 százalék helyett 0,10 százalékban határozta meg az adósságkezelő.

A Magyar Államkincstárnál alkalmazandó visszaváltási árfolyam egységesen 99 százalék, de a MÁP Pluszra a kamatfizetés utáni 5 munkanap során továbbra is 100 százalék. A nyomdai termékek, a Babakötvény és az euróban denominált €MÁP változatlan jellemzőkkel marad a kínálatban – tették hozzá.

Az ÁKK a befektetői és adósságkezelési szempontokat figyelembe véve, a lakossági piac stabilitásának megőrzésével ösztönözni akarja a fix kamatozású állampapírok arányának növekedését, a portfolió átlagos futamidejének hosszabbodását és a lakossági portfolió egységesítését – indokolták az átrendezést. Hozzátették, hogy az elmúlt időszakban a lakossági portfolióban a változó kamatozású állampapírok aránya jelentősen nőtt, ami a finanszírozási költségek emelkedésével és érdemi kamatkockázattal jár. Várakozásuk szerint a változtatások hosszú távra biztosítják a fenntartható adósságszerkezetet – olvasható a közleményben.

Nagy Márton bejegyzése szerint a kormány célja világos: a magyar családok megtakarításait tovább erősíteni, biztonságos és hosszú távon tervezhető hozamot kínálni. Hozzátette, hogy a fix lakossági állampapírok még kedvezőbbé válnak. A FixMÁP éves kamatát 5 éves futamidő mellett 7,0 százalékra emelik. A MÁP Plusz sávos fix kamata 6,5 százalékról 7,5 százalékra nő 5 év alatt, a kamatfizetés utáni 5 munkanapban továbbra is 100 százalékig visszaváltható, így 1-5 évre is rugalmas, mégis biztonságos megoldás.

A fix kamatozású állampapírok biztonságos, versenyképes és kiszámítható megtakarítási formát jelentenek a családok számára – írta a miniszter, aki mindenkit arra biztat, hogy tájékozódjon és a saját érdekeinek megfelelően döntsön megtakarításairól. Az új állampapír-sorozatok október elsejétől elérhetőek, részletek a Magyar Állampapír honlapján találhatóak – olvasható a bejegyzésben.

Kiemelt kép: Nyomtatott Magyar Állampapír Plusz (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)