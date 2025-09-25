Megjelent a nemzeti konzultáció negyedik kérdése is

A nemzeti konzultáció az egykulcsos jövedelemadó-rendszer és a családi adókedvezmények után negyedik kérdésében a rezsicsökkentés témáját érinti.

A kérdés így hangzik:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?”

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy a magyar családok az átlagfogyasztás erejéig csökkentett árat fizetnek a gázért és a villamosenergiáért. Ennek köszönhetően pedig az Európai Unión belül a magyarok fizetik a legkevesebbet a rezsiért.

„A brüsszeli bürokraták ki akarják vezetni a rezsicsökkentést, és azt akarják, hogy az emberek piaci árat fizessenek. Mindezt tetézi, hogy Brüsszel és több ellenzéki párt is újabban már az orosz olaj és gáz vásárlását is meg akarja tiltani Magyarország számára”

– fogalmazott az államtitkár.

Hidvéghi Balázs úgy látja, ezek a tervek egy átlagos magyar háztartásnak több mint fél millió forinttal emelnék meg az éves rezsikiadásait. „Ezzel pedig a magyar családok óriási veszteséget, míg a magyar cégek komoly versenyhátrányt szenvednének” –tette hozzá.

A kormány szerint Magyarországnak szüksége van az olcsó energiára, ezért szólítanak fel mindenkit a nemzeti konzultáció kitöltésére, hogy meghiúsuljanak a brüsszeli bürokraták veszélyes tervei.

Kiemelt kép: A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban 2024. október 28-án (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)