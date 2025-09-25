Meghalt Székely Tamás, a MÁV-szignál alkotója

Elhunyt Székely Tamás, aki egyetlen zeneművel beírta magát a hazai közlekedéstörténetbe. A MÁV-szignál dallammal az volt a célja, hogy felkészítse az utasokat a fontos közlemények meghallgatására, leváltva az addig megszokott, egyhangú „Figyelem, figyelem!” felhívásokat.

A MÁV-csoport a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Székely Tamás életének 100. évében hunyt el. A szakember a MÁV Távközlési és Biztosítóberendezési Központi Főnökség Rádió- és Készülékfejlesztési Csoportjának vezetőjeként alkotta meg a híressé vált szignált.

1972-ben, a vasúttársaság jeligés pályázatán indult, és a MÁVOX hangrendszer adottságait figyelembe véve született meg a D-A-H-A-Fisz-G-Fisz dallamsor. Nemcsak a jelzőhangot tervezte meg, hanem egy teljesen elektronikus, mozgó alkatrészek nélküli berendezést is, a DG–1-et (dallamgenerátor 1), amely 1973 októberében szólalt meg először a Keleti pályaudvaron.

A közlemény szerint a „Tilinkó” – ahogy az utasok elnevezték – idővel a MÁV egységes utastájékoztatási rendszerének alapköve lett, és „mára igazi hungarikummá nemesedett”.

A vasúttársaság azt is hangsúlyozta: Székely Tamás munkája bebizonyította, hogy egy mérnöki zsenialitás és egy finom dallam párosításával „olyan emlékezetes hangzásvilágot lehet teremteni, amely generációkon át elkísér minket”.

Kiemelt kép forrása: Facebook/MÁV-csoport