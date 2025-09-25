„Ez nem fenyegetés, hanem ígéret: visszaütünk a rágalomhadjáratért” – üzente Kocsis Máté Dobrev Klárának

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció (DK) elnökének azt üzente: vissza fognak ütni azért a rágalomhadjáratért, amelynek keretében egy olyan hamis vád fogalmazódott meg, amely akár a magyar államszervezet megbénítására is alkalmas lehetett volna. Kocsis Máté azt írta, ez nem fenyegetés, hanem ígéret.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán Dobrev Klára DK-elnököt megszólítva úgy fogalmazott: tudom, hogy most idegesnek tetszik lenni, de kérem, ne fenyegetésnek vegye, amit tegnap mondtam, hanem ígéretnek.

„Egy jól beazonosítható hálózat felépített egy példátlanul mocskos és hamis vádat, ami egy (vagy két) konkrét személy teljes megsemmisítésére irányult, de furcsa módon ez csak a kisebbik probléma” – magyarázta az ellenzéki politikusnak Kocsis Máté, aki szerint a nagyobbik probléma az, hogy

ez a hamis vád rövid idő alatt alkalmassá válhatott volna arra, hogy a magyar államszervezetet akár meg is bénítsa, instabil nemzetközi viszonyok között az ország kormányát cselekvőképtelenné tegye.

„Ezzel párhuzamosan erőfeszítéseket tettek a társadalom széles körében, hogy totálisan megsemmisítsék a rendőrségbe és a titkosszolgálatokba vetett bizalmat is az állampolgárok előtt” – tette hozzá a kormánypárti politikus.

Kocsis Máté bejegyzésében emlékeztetett, hogy

az említett hálózat előre kitervelten, külföldi titkosszolgálattal a háta mögött egy gyermekotthonban történt pedofilbotrányt vázolt fel, miközben a sokat emlegetett helyeken nincs gyermekotthon, és az emlegetett ügynek nincs kiskorú érintettje.

A Fidesz frakcióvezetője leszögezte: emberek millióit tévesztette meg néhány ember egy olyan ügyben, melyből akár zavargások, államrend elleni bűntett is kialakulhatott volna és azt közölte, hogy ezt meg fogják torolni. Kocsis Máté Dobrev Klárának azt is üzente: biztos benne, hogy folytatják a hazug és megtévesztő rágalomhadjáratot, ám szerinte a DK elnöke félreérti a helyzetet, ha úgy gondolja, „minket sakkban lehet tartani és meg lehet félemlíteni”.

„Sok szemétséget és álhírt elviseltünk már csendben maguktól, a tiszásoktól, a liberális propagandájuktól, de ezúttal visszaütünk, mert túl mentek minden határon ”

– hangsúlyozta a bejegyzésében Kocsis Máté, aki egyben arról is tájékoztatott, hogy minden egyes résztvevőre, a felforgató hálózat rendszerére, a műveleti akció teljes folyamatára kellő időt fognak szánni és hozzáfűzte: „Nem olyan bonyolult ez”.

Ha a megtorlás szó esetleg nem tetszik, akkor használja a jogkövetkezményt – üzente Dobrev Klárának., hozzátéve, hogy „végső soron mégiscsak magácskának lesz igaza, örömmel idézem is: forró ősz lesz”. „Nem maradunk senkinek se adósa. Így fair. Kellemes napot!” – zárta bejegyzését a Fidesz frakcióvezetője.

A kormány cselekvőképessége korlátozása érdekében folytatott kampány zajlik – állapította meg az igazságügyi tárca jelentése Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán tette nyilvánossá a Szőlő utcai üggyel kapcsolatos jelentés teljes tartalmát. A jelentés egyebek között kitér rá: okkal feltételezhető, hogy egy összehangolt és előre megtervezett, ténybeli alapokat nélkülöző, a kormány cselekvőképessége korlátozása érdekében folytatott kampány zajlik, az ezzel kapcsolatos vizsgálat pedig folytatódik.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: facebook.com/kocsismate)