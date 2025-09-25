Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz-ukrán háború

Esőfelhők uralják csütörtökön az eget, de néhol előbújhat a nap

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.09.25. 06:47

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Általában erősen felhős vagy borult idő várható csütörtökön.

Általában erősen felhős vagy borult idő várható, de a délnyugati harmadban átmenetileg szakadozottabbá válhat a felhőtakaró. Több helyen számíthatunk időszakos esőre, záporra. Az északkeleti szél nagy területen élénk, északkeleten néhol erős lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északi felén döntően 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű.

Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de lehetnek szakadozások a felhőzetben. Szórványosan fordulhat elő időszakos eső, zápor, délnyugaton zivatar is kialakulhat. A keleti, északkeleti szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció. 

időjárásIdőjárás-jelentés Magyarország

Ajánljuk még

 