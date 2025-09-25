A magyar érdek az első, nem az ukrán – Reagált a fenyegetőző ukrán nagykövet szavaira Menczer Tamás

Élesen reagált Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Sándor Fegyir ukrán nagykövet kijelentéseire, aki Magyarországot a „pokol legmélyebb bugyrába” valónak nevezte. A politikus szerint hazugság, hogy hazánk tétlenül nézné az ukrajnai szenvedéseket, és hangsúlyozta: Magyarország számára a béke és a magyar érdek az első.

Menczer Tamás közösségi oldalán reagált Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövetének szavaira. A nagykövet szerint Magyarország azért érdemel „pokoljárást”, mert nem Ukrajna oldalán áll a háborúban, valamint mert kiemelten fontosnak tartja a Barátság kőolajvezetéket és az energiabiztonságot.

A kommunikációs igazgatója visszautasította a vádakat, kiemelve, hogy hazánk a háború kezdete óta történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtotta végre: minden lehetséges segítséget megadott a menekülőknek, sőt a támogatásból Kárpátaljára és más területekre is jutott.

Hozzátette: jelenleg Ukrajna áramellátásának mintegy 40 százaléka Magyarországon keresztül történik.

A politikus hangsúlyozta: Magyarország számára a béke a legfontosabb, ezért áll ki Donald Trump mellett is, mert csak így van esély a háború lezárására. Élesen bírálta ugyanakkor azokat az ukrán támadásokat, amelyek a Magyarországot is ellátó olajvezetéket érintették, mondván, ezek nem Oroszországnak, hanem a magyaroknak és a szlovákoknak ártanak.

Menczer Tamás szerint elfogadhatatlan, hogy a nagykövet kormányváltásban bízik, és „Brüsszel által irányított, ukránbarát bábkormány” érkezését reméli.

Úgy fogalmazott: a magyarok mindig elzavarták az idegen érdekeket képviselőket, és ez most is így lesz.

A Fidesz politikusa emlékeztetett: több mint kétmillió ember mondott nemet Ukrajna uniós csatlakozására, mert az ellentétes a magyar érdekkel. „Az álláspontunk nem változott” – zárta posztját.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kiss Dániel)