Viharos szél és záporok zavarhatják meg a szerdai napot

Délelőtt még nagyobb szakadozások is lehetnek a felhőzetben, utána döntően erősen felhős idő várható inkább csak rövidebb napos időszakokkal.

Elsősorban a Nyugat-Dunántúlon várható eső, zápor, amely estétől délnyugat felől egyre többfelé fordulhat elő, de a keleti országrész jó eséllyel teljesen szárazon marad. Az északkeleti szél nagy területen megélénkül, Borsodban és környékén azonban erős, sőt helyenként viharos széllökések is lehetnek.

A maximum-hőmérséklet általában 21 és 28 fok között valószínű, de az Alpokalján és Borsod északi részein csak 15, 20 fok lesz. Késő este 12, 20 fok valószínű.

Erősen felhős vagy borult idő várható. Hazánk északnyugati, nyugati felén akár több helyen is előfordulhat eső, zápor, a keleti tájakon inkább csak elvétve valószínű csapadék.

Az északkeleti szelet nagy területen élénk, északkeleten erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció. Zivatarfelhő Nagykanizsa felett (Fotó: MTI/Varga György)