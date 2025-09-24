Több mint ezer doboz csempészcigarettát találtak két makói házban

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei két szomszédos, makói családi házban tartottak ellenőrzést, és több mint ezer doboz, magyar zárjegy nélküli cigarettát találtak. A hírről az MTI adott hírt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közölte, hogy a pénzügyőrök előzetes kockázatelemzés alapján érkeztek ki a Csongrád-Csanád vármegyei családhoz. Az egyik házban az ágyneműtartó és a ruhák rejtették a különböző márkájú – koszovói és ukrán zárjegyes – dohányterméket, míg a másik ingatlanban a nappali közepén egy hatalmas zsákban hevert az adózatlan cigaretta.

A családtagok nem nyilatkoztak a dohánytermék eredetét illetően, csak annyit mondtak, hogy házaikhoz többen is rendelkeznek kulccsal, ezért sokszor nem is tudják mi és hogyan kerülhetett oda.

A pénzügyőrök a két ingatlanban összesen 1119 doboz, közel 3 millió forint értékű cigarettát foglaltak le.

Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás, az elkövető több mint 4 millió forint bírságra is számíthat – áll a közleményben. Az MTI emlékeztetett, hogy dohánytermék Magyarországon kizárólag dohányboltban értékesíthető, és csak a NAV által nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)