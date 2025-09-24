Több helyszínen is tüntetnek a taxisok a főváros taxirendeletének szigorítása ellen, rendőri intézkedésre is szükség volt

Szerda reggel több helyszínen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetésbe kezdett két taxis szakszervezet, így tiltakozva a főváros taxirendeletének szigorítása ellen. A Metropol beszámolója szerint a rendelet megváltoztatásával kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke nehezményezte, hogy abban több olyan javaslat is szerepel, melyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros a taxisokkal. Váczi Norbert, a Fővárosi Taxis Egyesület társelnöke elmondta: a javaslat visszavonását és érdemi tárgyalások megkezdését követelik, amíg ez nem teljesül, demonstrálni fognak. A tüntető taxisok a Margit-híd és az Andrássy-út forgalmát is lassították, több helyütt rendőri intézkedésekre is sor került.

A Belvárosban a Főpolgármesteri Hivatal épülete előtt, illetve a Hősök terén is tüntetésbe kezdett két taxis szakszervezet szerda reggel. Előre bejelentett demonstrációikkal a főváros taxirendeletének szigorítása ellen tiltakoznak. A Metropol beszámolója szerint a rendelet megváltoztatásával kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke nehezményezte, hogy több olyan javaslat is szerepel benne, melyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros a taxisokkal.

A javaslatcsomagból a taxisok több rendelkezést is hiányolnak.

Az MTI beszámolója szerint Váczi Norbert, a Fővárosi Taxis Egyesület társelnöke a Városházánál a sajtó képviselőinek elmondta: szakmai szervezetek csaknem egy éve tárgyalnak a fővárossal.

Kérték a taxis tarifák megváltozott gazdasági helyzethez igazítását, azaz tarifaemelést és évenkénti automatikus korrekciót. Kérték továbbá a taxisok létszámának szabályozását, azaz létszámstopot, és az illegális személyszállítás felszámolását is.

Az érdekvédő elmondta, a Fővárosi Közgyűlés várhatóan szerdán tárgyalja a taxisokra vonatkozó rendelet módosítását, ebben azonban a taxis szervezetek kérései nem szerepelnek, csak a munkafeltételeiket nehezítő rendelkezések, például a pontrendszer szigorítása.

„A taxis szervezet a javaslat visszavonását és érdemi tárgyalások megkezdését követeli, amíg ez nem teljesül, demonstrálni fognak”

– közölte Váczi Norbert.

Hozzátette, hogy a taxisok képviselői személyesen is részt vesznek a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén. A szervezők tájékoztatása szerint több száz taxi vonult fel a Városház körüli utcákban és a Hősök terén.

Frissítés: elszállíttatja a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség, több taxissal szemben szabálysértési eljárás indult

Elszállíttatja az Andrássy útról a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a police.hu oldalon. Mint írták, a taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére szerdára: az V. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére. A hatóság mindkét gyűlést tudomásul vette, a résztvevők azonban, a tudomásul vett bejelentéstől eltérően, lassították a Margit híd és az Andrássy út forgalmát is, ezért a rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében. A tájékoztatás szerint eddig az Andrássy útról két taxit szállíttattak el, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek. A Margit hídon nyolc taxissal szemben tettek szabálysértési feljelentést, hat esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki. Közölték azt is, hogy a járműforgalom jelenleg mindenhol folyamatos.

A Hősök terén is felvonultak szerda reggel a taxisok a fővárosi taxirendelet tervezett módosítása ellen tiltakozva (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Metropol a tudósításában felidézte, hogy legutóbb év elején tartottak demonstrációt a taxisok, akkor több mint kétszáz autóval jelentek meg a Hősök terén. Az akkori, a taxisok érdekvédelmi szervezete által, egyebek között az alanyi áfamentesség emelése érdekében meghirdetett demonstráción azonban az Országos Taxis Szövetség nem vett részt.

Metál Zoltán, a szövetség elnöke ezt akkor az M1-nek adott interjúban azzal indokolta, hogy érdemben csak tárgyalóasztalnál lehet tárgyalásokat folytatni a kormánnyal és azt hangsúlyozta, hogy az akkori demonstráció okafogyottá vált, mert javaslataikra a minisztérium részéről van fogadókészség, a kormány azokat nem elutasította vagy lesöpörte, csupán türelmet kért, amit az Országos Taxis Szövetség megértett.

Kiemelt kép: A fővárosi taxirendelet tervezett módosítása ellen tiltakozó taxis demonstráció résztvevői a Városház utcában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)