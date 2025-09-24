Tárgyalásokat kezd a szakszervezetekkel a Mohu a szerdai vadsztrájk ügyében

Megkezdődtek a tárgyalások a Mohu Budapest vezetése és a szakszervezetek között a szerda hajnali vadsztrájk ügyében – közölte a cég az MTI-vel.

A közleményben a cég elnézést kér az ügyfelektől a hajnalban váratlanul kezdődött, előre be nem jelentett vadsztrájk nyomán adódó szolgáltatási fennakadások miatt. A vállalat célja a helyzet mielőbbi tisztázása, illetve a szolgáltatás helyreállítása. A Mohu vezetése reggel óta a társaság telephelyein tartózkodott, és ma délután megkezdődtek a tárgyalások a munkavállalókat képviselő szakszervezetekkel – írták.

Kifejtették: a Mohu a 2025-ös érvényes bérmegállapodását a szakszervezetekkel megkötötte. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a jelenlegi munkabeszüntetés ellenkezik a kollektív szerződéssel.

A Mohu a jogellenes munkabeszüntetést semmilyen körülmények között nem tartja megfelelő és célravezető eszköznek, és kéri az ebben részt vevő dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás biztosítása érdekében. A társaság vezetése készen áll arra, hogy jogszerű keretek között egyeztessen, és ehhez kéri a munkavállalók képviselőit, a reprezentatív szakszervezeteket, a HVDSZ 2000-t és a BKDSZ-t, hogy folytatódjon a partnerség és meginduljon a munkavégzés – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)