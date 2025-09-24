Műsorújság
Szörnyű tragédia: egy 46 éves rendőr léphetett a vonat elé Cegléden

Szerző: hirado.hu
Forrás: Index.hu
2025.09.24. 19:10

Szerző: hirado.hu
Halálra gázolt egy embert a Nyugati pályaudvarról kedden 11:50-kor Szegedre indult Napfény InterCity Cegléden. A Mávinform közlése szerint az elgázolt személy vélhetően öngyilkossági szándékkal lépett a szerelvény elé.

Egy 46 éves ceglédi rendőr végezhetett magával kedden, amikor kilépett a vonat elé – írja az Index.hu.

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az üggyel kapcsolatban sajtóérdeklődésre azt mondta, hogy a Ceglédi Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit, és nem áll módjukban további információt adni az ügy részleteiről.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Faludi Imre)

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

