Szörnyű tragédia: egy 46 éves rendőr léphetett a vonat elé Cegléden

Egy 46 éves ceglédi rendőr végezhetett magával kedden, amikor kilépett a vonat elé – írja az Index.hu.
Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az üggyel kapcsolatban sajtóérdeklődésre azt mondta, hogy a Ceglédi Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit, és nem áll módjukban további információt adni az ügy részleteiről.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Faludi Imre)
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!