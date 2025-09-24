Szívszorító képek: tizenegy kutyát mentett meg a hős rendőrnő

Csáki Eszter zászlóst, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság nyomozóját megviselte, amikor méltatlan körülmények között tartott állatokra bukkant egy Hajdú-Bihar megyei faluban.

A zászlós azért ment a Hajdú-Bihar megyei Újszentmargitra, hogy meghallgasson egy feljelentőt – számolt be a Zsaru Magazin.

„Először fordult elő velem, hogy szolgálat közben lelkileg összeroskadtam.

A feljelentőt nem találtuk a lakcímén, az ingatlan udvarában viszont rábukkantunk két nőstény és tíz kölyökkutyára. Elhanyagolt állapotban, méltatlan körülmények között tartottak az állatokat” – idézte fel az áldatlan körülményeket Csáki Eszter, aki társával azonnal hozott az állatoknak vizet és tápot.

„Megfogadtam, minden követ megmozgatok, hogy menhelyre kerüljenek” – folytatta a zászlós, aki több állatmentő egyesülettel is felvette a kapcsolatot.

Elmondta, hogy a parancsnoka támogatta az állatmentő akcióját és a péceli Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület is.

Pár nap múlva megtalálták a feljelentőt, a gondatlan gazdát. „Megmutattam neki a fényképeinket, és azzal érveltem, hogy hivatalból feljelentést kell tennem, amit szakértői vizsgálat követ. Ezen elgondolkodott, és lemondott a kutyákról” – folytatta Csáki Eszter, akinek köszönhetően

az állatmentők elvitték az ebeket a Mentsvár az Állatokért Alapítvány kecskeméti menhelyére.

„Sajnos ezt az egyik kölyök már nem élte meg, kilenc kölyök és a két nőstény viszont igen” – mesélte Csáki Eszter, aki reméli, hogy a megmentett kutyusoknak mielőbb lesz gondos gazdájuk.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Magyar Rendőrség