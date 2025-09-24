Szentmisére hív a Misszió Keresztény Polgári Kör

A Misszió Keresztény Polgári Kör felhívása szerint, felekezeti hovatartozástól függetlenül, szerdán, a Szent Gellért püspök és vértanú napján 18.30-kor szentmisét tartanak a Ferenciek terén – közölte Máthé Zsuzsa újságíró a Facebook-oldalán.

Máthé Zsuzsa azt írta, hogy „imádkozzunk együtt, egymással közösséget vállalva a keddi méltatlan incidens helyszínén egy békés, nyugodt, szeretetteljes magyar hazáért, nem feledve, hogy küldetésünk van a béketeremtésre.”

– fogalmazott Máthé Zsuzsa.

Konfliktus a Ferenciek terén lévő templomnál

A hirado.hu is beszámolt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kedden folytatta március vége óta tartó tüntetéssorozatát. A megmozdulás közben, az ellenzéki politikus beszéde alatt megszólalt a Ferenciek terén álló templom harangja,

amelyről politikus úgy vélte, hogy ezzel szándékosan próbálták megzavarni a felszólalását.

Ezért a résztvevők közül néhányan – köztük egy zebra jelmezbe öltözött egyén – behatoltak a templomba, majd később számonkérték az ott szolgáló ferences szerzetest. Kőrösi Koppány fejlesztéspolitikai szakértő fel is szólította a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű – véleménye szerint a szólásszabadság határain már túlmenő – attrocitások esetén lépjen fel a jog és az emberi méltóság védelmében.

A kiemelt kép illusztráció. Galambok repülnek az 1743-ban felszentelt Alcantrai Szent Péter-templomnál a pesti belvárosban, a Ferenciek terén (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)