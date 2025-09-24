Súlyos balesetet szenvedett egy rolleres Budaörsön, csak a sisak mentette meg az életét – VIDEÓ

Péntek délután súlyos baleset történt Budaörsön, az Ifjúság utcában, ahol egy fiatal rolleres szenvedett hatalmas esést, a jelenetet egy szemtanú rögzítette.

A Budapesti Autósok beszámolója alapján a fiatal rollerest annyira elvakította a szemébe sütő nap, hogy nem vette észre a közeledő járdaszigetet. A jármű első kereke darabokra tört, ő pedig hatalmasat esett.

A környéken többen is megálltak segíteni a balesetet szenvedő fiatalnak, aki viselt védőfelszerelést – ez volt az, ami végül megóvta őt a súlyosabb sérülésektől.

„Többen is megálltunk, hogy segítsünk neki. Hatalmas szerencséjére sisak és testvédő is volt rajta, így csak kisebb horzsolással megúszta”

– írta a felvétel beküldője.

Bár a roller a baleset következtében teljesen használhatatlanná vált, a fiatalember szinte sértetlenül tudott felállni. Az eset egyértelműen rávilágít a biztonságos közlekedés fontosságára.

Kiemelt kép forrása: BpiAutósok/YouTube