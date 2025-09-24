Rövidített útvonalon jár a H6-os HÉV a hétvégén

Rövidített útvonalon, Dunaharaszti külső és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik a H6-os HÉV szeptember 27-én és 28-án, szombaton és vasárnap karbantartás miatt; H6-os jelzéssel pótlóbusz közlekedik a Közvágóhíd és Dunaharaszti külső között – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-t.

A pótlóbuszra a Közvágóhídnál a Kvassay Jenő úton, a Budapest Park melletti 179-es busz megállójában lehet felszállni – olvasható a közleményben.

A BKK alternatív utazási lehetőségként a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz; Pesterzsébet és Soroksár, Hősök tere között a 66-os, 66B és a 166-os autóbuszok igénybevételét ajánlja. A menetrendek elérhetők a BudapestGO utazástervezőben és a bkk.hu/menetrendek weboldalon – írta a társaság.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Róka László)