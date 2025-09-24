Rétvári Bence: Hadházyék rátámadtak egy papra, amiért harangozott

„Hadházyék rátámadtak egy papra, amiért harangozott, elég az erőszakból!” – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.

Rétvári Bence a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, hogy a Ferenciek terén kedden Hadházy Ákosék agresszívan egy ferences szerzetesre támadtak, akinek az volt a „bűne”, hogy harangozott egy templomban.

„Elfogadhatatlan, hogy hétről hétre növekszik az erőszak és növekszik az agresszió az ellenzék részéről. Most már egy békés szerzetesre is rátámadnak csak azért, mert egy templomban harangoznak, ahogy évszázadok óta mindig. Elfogadhatatlan az erőszak, elfogadhatatlan az agresszió, ezt meg kell állítani!”

– fogalmazott az államtitkár.

A hirado.hu is beszámolt a Mandiner alapján arról, hogy Hadházy Ákos beszéde közben megszólalt a téren álló templom harangja, amire a politikus úgy reagált: szerinte szándékosan próbálják megzavarni a rendezvényt. Ezt követően néhány tüntető – köztük egy zebra jelmezbe öltözött résztvevő – bement a templomba, de a szervező, észlelve a helyzetet felszólította őket, hogy hagyják el az épületet.

Az esetre reagálva a Misszió Keresztény Polgári Kör közzétette, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül, szerdán, a Szent Gellért püspök és vértanú napján 18.30-kor szentmisét tartanak a Ferenciek terén – közölte Máthé Zsuzsa újságíró, a Szent István Intézet vezetője a Facebook-oldalán szerdán.

Máthé Zsuzsa azt írta, hogy „imádkozzunk együtt, egymással közösséget vállalva a keddi méltatlan incidens helyszínén egy békés, nyugodt, szeretetteljes magyar hazáért, nem feledve, hogy küldetésünk van a béketeremtésre.”

Kiemelt kép: Rétvári Bence (Fotó: MTI/Lakatos Péter)