Orbán Viktor: Kiállunk Pál atya mellett, és megvédjük őt

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.24. 19:24

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Kiállunk Pál atya mellett, és megvédjük őt – írta a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, Hadházy Ákos gyűlöletkommandója rátámadt a 82 éves Pál atyára a Ferenciek téri templom kapujában.

„Sötét időket idéző sötét erők”

– tette hozzá.

Hadházy gyűlöletkommandója rátámadt a 82 éves Pál atyára a Ferenciek téri templom kapujában. Sötét időket idéző sötét…

Közzétette: Orbán Viktor – 2025. szeptember 24., szerda

Kiemelte, „kiállunk Pál atya mellett, és megvédjük őt. Szolidaritás. Mise, ma 18:30-kor.

„Állítsuk meg a gyűlölet erőit!”

– szólított fel a miniszterelnök. Orbán Viktor bejegyzéséhez csatolta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő keddi tüntetésén készült videót, amelyen az látható, hogy a tüntetők és a képviselő vitatkozik a szerzetessel.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher)

