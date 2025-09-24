Orbán Viktor: Kiállunk Pál atya mellett, és megvédjük őt

Orbán Viktor úgy fogalmazott, Hadházy Ákos gyűlöletkommandója rátámadt a 82 éves Pál atyára a Ferenciek téri templom kapujában.
„Sötét időket idéző sötét erők”
– tette hozzá.
Hadházy gyűlöletkommandója rátámadt a 82 éves Pál atyára a Ferenciek téri templom kapujában. Sötét időket idéző sötét…
Kiemelte, „kiállunk Pál atya mellett, és megvédjük őt. Szolidaritás. Mise, ma 18:30-kor”.
„Állítsuk meg a gyűlölet erőit!”
– szólított fel a miniszterelnök. Orbán Viktor bejegyzéséhez csatolta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő keddi tüntetésén készült videót, amelyen az látható, hogy a tüntetők és a képviselő vitatkozik a szerzetessel.
