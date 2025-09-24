Orbán Balázs: Magyar Péter nincs azon az intellektuális szinten, hogy Orbán Viktor reális versenytársa legyen

„Magyar Péter nincs azon az intellektuális szinten, hogy Orbán Viktor reális versenytársaként tekintsen rá bárki. Mi csak a győzelemmel számolunk – nincs B terv” – hangsúlyozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Magyar Demokrata című hetilapnak adott interjúban.

A Magyar Demokratában publikált beszélgetésből kiderül, hogy Orbán Balázs amellett, hogy a kormányfő munkáját segíti politikai igazgatóként kampányfőnökként már a 2026-os választási győzelemhez vezető út kijelöléséért is felel. Hangsúlyozta, hogy

a kormánypártok a polgári Magyarország építésével sosem hagytak fel,

ám a polgári ideál akkor tudja végleg felváltani a szocialista embertípust, ha az emberek egyre nagyobb hányada nem segélyre szorul, hanem minél többnek van munkája, biztos megélhetése, tanulási és fejlődési lehetősége, családja, illetve elegendő szabadideje és lehetősége arra, hogy a szabadidőt értelmesen töltse el.

„A kormányzás lényege, hogy olyan helyzetbe hozzuk az embereket, hogy ne csak napról napra túléljenek, hanem legyen előttük perspektíva,

legyen lehetőségük tervezni a jövőt” – szögezte le, majd kiemelte, hogy az elmúlt másfél évtized számos kormányzati intézkedése ezt a célt szolgálta.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai tanácsadója (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)

„A munkaalapú társadalom, a béremelések, adócsökkentések, rezsicsökkentés, a családtámogatási programok, valamint a kultúrára és oktatásra fordított kiemelt források mind ezt szolgálták” – sorolta.

Kiemelte, hogy a 3 százalékos fix otthonteremtési hitel a saját tulajdon megszerzését segíti, a családi adókedvezmények pedig azt szolgálják, hogy a munkából származó jövedelem az embereknél maradjon.

„Ez a jövőképünk: a szabad, felelős, magabíró, szabad magyar ember és nemzet ideálja”

– magyarázta.

A Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körökről szólva kiemelte, hogy a két szerveződésben már több mint százezer hasonló világlátású ember gyűlt össze. A Harcosok Klubját elhivatott közösségként jellemezte, amelynek tagjai a miniszterelnököt önkéntesen segítik a kampányban.

Rámutatott, hogy a következő évtizedekben olyan kihívások állnak majd az ország előtt, amiket a politikum egymaga nem tud megoldani, így

a Digitális Polgári Kör feladata nemcsak a választási harc elősegítése, hanem a jövő nemzeti konzervatív kormányait támogató jobboldali társadalmi mozgalom létrehozása is.

Arra a felvetésre reagálva, hogy Magyar Péter folyton Orbán Viktort utánozza a miniszterelnök és Magyar Péter kötcsei beszédének összehasonlítását javasolta.

Kiemelte, hogy a miniszterelnök beszédében ott volt a vízió, a kormányzóképesség, a nyugodtság, míg Magyar Péter közhelyektől terhelt mondandója hatástalan maradt.

„Magyar Péter nincs azon az intellektuális szinten, hogy Orbán Viktor reális versenytársaként tekintsen rá bárki…Mi csak a győzelemmel számolunk – nincs B terv”

– szögezte le, majd kiemelte, hogy a Fidesz-KDNP kormány nemcsak az eddig elért eredményeket akarja megtartani, hanem új, vonzó távlatokat is nyitnak. Példaként említette a saját tulajdonú lakást, az alacsonyabb adókat, illetve drog- és migránsmentes országot, míg az ellenzék elhallgatja a terveit, mert, ha kiderülnének, akkor megbuknának.

„Meggyőződésem, hogy nyerni fogunk – és a különbség a végén még nagyobb lesz, mint amire most sokan számítanak”

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

Az Európai Unióról elmondta, hogy a brüsszeli vezetéssel szembeszállni nemcsak politikai érdek, hanem erkölcsi kötelesség is.

„Mi képviseljük az Európa-párti álláspontot, mert meg akarjuk menteni a kontinenst a saját hibás döntéseitől.

A brüsszeli elit korábban a migráció, ma az ukrajnai háború folytatása mellett köteleződött el” – sorolta, majd Brüsszel Ukrajna politikájáról elmondta, hogy a tagállamok közösen eladósodnának, a pénz kiáramlana az unióból.

„Nem a brüsszeli érdekeket vagyunk hivatottak kiszolgálni, hanem a magyar nép szolgálatában állunk, kötelességünk, hogy a lehető legélesebben szembeszálljunk a jelenlegi vezetéssel”– nyomatékosította, majd intő példaként említette a Brüsszel utasításait szolgain követő Romániát, ahol megszorításokat, adóemeléseket, bércsökkentéseket vezetnek be.

Rámutatott, hogy az USA hazafias részét maga mögött tudhatja a magyar kormány, Donald Trump visszatérése fontos előrelépéseket hozott, hiszen az amerikai elnök békét akar Ukrajnában. Sikerként értékelte, hogy

Washingtonban leállították azokat a programokat, amelyeken keresztül törvénytelen finanszírozással segítették a magyar kormány politikai ellenfeleit

és azt is, hogy újra vízummentesen utazhatnak a magyar állampolgárok Amerikába.

„Azt akarjuk, hogy Kína és az USA egyszerre legyenek Magyarország stratégiai partnerei!

Meggyőződésem pedig az, hogy a végén Amerika és Kína is megegyezik, akkor pedig még kézenfekvőbb lesz a magyar pozíció”– reagált a politikai igazgató, mikor arról kérdezték, hazánk feláldozná-e a gyümölcsöző kínai kapcsolatokat az USA támogatásáért.

