Nincs pardon, és nincs elnézés, csak a megtorlás van! – Budai Gyula a kamu pedofilbotrányról

Minden jogi eszközzel el kell takarítani a kamu pedofilbotrányt létrehozó hálózatot! – fakadt ki Budai Gyula a Facebookon.

A kormánypárti politikus a Szőlő utcai ügy kapcsán megjegyezte, hogy Dobrev Klára, Magyar Péter, Jámbor András, Juhász Péter, illetve a NoÁr néven ismert Molnár Áron és támogatóik

az alkotmányos rend megdöntését tervezték,

a kormányba, a titkos szolgálatokba és rendőrségbe vetett bizalmat akarták megingatni!

„Zavargásokat és tüntetést akartak Magyarországon, és ehhez külföldi titkos szolgálatokat is igénybe vettek!” – írta a bejegyzése alatti kommentben Budai Gyula, aki szerint a kormánynak minden jogi eszközt fel kell használni és ezt a külföldről pénzelt hálózatot el kell takarítani!

„Nincs pardon, és nincs elnézés, csak a megtorlás van!”

– szögezte le Budai Gyula.

A Szőlő utcai bünetőügy kapcsán portálunk már beszámolt arról, hogy május végén tartóztatták le a Szőlő utcai budapesti javítóintézet igazgatóját és egyik beosztottját, akiket emberkereskedelemmel, kényszermunkával és közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsítanak. A nyomozás szerint az 57 éves férfi és 32 éves élettársa hátrányos helyzetű fiatalokat kényszerítettek prostitúcióra. A fiatalok papíron az intézményben vállaltak munkát, de valójában a testükkel kellett pénzt keresniük.

A gyanúsítottakat a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai fogták el. Szeptember elején az ellenzéki sajtónak nyilatkozva Kuslits Gábor volt gyermekvédelmi igazgató arról beszélt, valaki védheti a letartóztatott igazgatót, ám konkrét személyt nem nevezett meg, csak annyit mondott: „két nagyon magas rangú politikust emlegetnek.” Ezt követően

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) feljelentést tett Kuslits Gábor ellen,

miután az súlyos vádakat fogalmazott meg a magyar gyermekvédelmi rendszerrel szemben. Az SZGYF rágalmazás és jelzési kötelezettség elmulasztása miatt fordult a hatóságokhoz.

Kocsis Máté szerdán a Harcosok órája című műsorban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elleni

aljas, alaptalan, jól felépített lejárató kampánynak nevezte a Szőlő utcai gyermekotthonnal kapcsolatos ügyet.

Fidesz frakcióvezetője szerint

ezek a támadások már nem személyek, hanem a teljes államgépezet, az állam működése ellen irányulnak.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter az ügyről szóló vizsgálati jelentés eredményeit ismertetve kiemelte, hogy kiskorú sértett érintettsége nem merült fel ebben a büntetőügyben.

Emellett minden alapot nélkülöző, aljas rágalomnak nevezte azt, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna. Kifejtette, hogy a vizsgálat azt is feltárta, hogy

szervezett akció zajlik, idegen, titkosszolgálati szál is felvetődött az üggyel összefüggésben.

Kiemelt kép: Budai Gyula, a Fidesz képviselője az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 19-én. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)