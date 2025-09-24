Négyezer új katolikus óvodai férőhely jött létre, számolt be róla Soltész Miklós

A katolikus egyház négyezer új óvodai férőhelyet hozott létre az elmúlt években a katolikus óvodaprogram keretében – mondta a a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán Dombóváron, az Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda új épületének átadásán.

Soltész Miklós hozzátette: a katolikus, református és evangélikus keresztények együttesen húszezer óvodai férőhelyet újítottak fel vagy építettek az elmúlt 10-12 évben, ami „óriási összefogás eredménye”. Közölte, hogy a kormány családpolitikájának három fő pillére van: az első az anyagiak, a családtámogatások és adókedvezmények, a második az otthonteremtés támogatása, a harmadikat az intézmények, a bölcsődék, óvodák jelentik. Ha ez utóbbiak nem lennének, akkor a szülőknek sokkal nehezebb lenne a gyermekekről való gondoskodás – mondta.

A gyermeknevelés nem egy- vagy kétszemélyes feladat, az, hogy a gyermekek mennyire lesznek hasznos, szorgos, becsületes, tisztességes polgárai az országnak, az a bölcsődén, az óvodán, iskolán is múlik – hangsúlyozta. Ismertette: július 1-től a családi adókedvezményt 50 százalékkal emelkedett, január 1-jén száz százalékkal nő a kedvezmény, október 1-től a három gyermekes anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól, január 1-től a 30 év alatti, egygyermekes és a 40 év alatti, kétgyermekes anyák is szja-mentesek lesznek. Ez azért fontos, mert segítenünk kell az édesanyák mindennapi küzdelmét – mondta. Az államtitkár kiemelte:

„az, hogy katolikus, keresztény óvoda épülhet, nem olyan természetes, Európa más tájain egyáltalán nem gondolkoznak így”.

Emlékeztetett arra, hogy Magyarországon az első falusi kisdedóvót 1836-ban Bezerédj Amália a Tolna vármegyei Hidjapusztán hozta létre.

Csibi Krisztina (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a több mint kétmilliárd forintos, zöldmezős beruházással épült óvodában száz gyermek kaphat magas színvonalú óvodai nevelést. Beszélt arról, hogy Európa a közelmúltig a keresztény kultúrát tekintette a sajátjának, ma azonban egyre inkább teret hódít egy új megközelítés, amely a folytonosságunkat, a stílusjegyeinket, a hagyományos létünket kérdőjelezi meg, elbizonytalanítja a jövőnket.

Orbán Viktor miniszterelnököt idézte, aki tusványosi beszédében azt mondta, „megőrizni azt, amink van, megszerezni azt, ami nincs, de kell, és nemet mondani arra, arra, amire nincs szükségünk”.

Az ilyen irányú nevelés jó, ha már családban elkezdődik, és az óvodában iskolában folytatódik.

„Magyarország kormánya számára ez vezérlőelv, mert csakis ez állhat a magyar gyermekek és családok iránti elköteleződésünk szolgálatában”

– tette hozzá.

Pintér Szilárd (Fidesz-KDNP), Dombóvár polgármestere többek között azt mondta, az új óvoda egy olyan tér, ahol a gyerekek megtanulják az együttműködés és a tisztelet fontosságát, a közösségi szellemet és a mások iránti felelősséget. Az épületet Felföldi László pécsi megyéspüspök áldotta meg. Koósz Roland, az egyházmegye oktatási irodavezetője beszámolt arról, hogy a beruházás kizárólag kormányzati forrásból valósult meg, a ZÁÉV Zrt. által kivitelezett, kétszintes, 1295 négyzetméter alapterületű épületben négy csoportban 112 férőhely van.

A dombóvári katolikus óvoda fenntartását 2016-ban vette át az önkormányzattól a pécsi egyházmegye, az intézménynek a korábbi, Petőfi utcai, kisebb alapterületű épületben csak 90 gyermek nevelésére volt engedélye.

Kiemelt kép: Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Vajda János)